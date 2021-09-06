***RYGYO* *KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.09.2021 09:25
***RYGYO******KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KATMR, RYGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/09/2021) RYGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/09/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961865
BIST
11:141.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.470
|
|Önceki Kapanış
|: 1.469
|
1.479
En Düşük
1.470
11:148,2961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2900
|
8,3316
En Düşük
8,2714
11:149,8502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0441
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9103
En Düşük
9,8270
11:14486,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,18
|Açılış
|: 487,16
|
|Önceki Kapanış
|: 488,17
|
489,43
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler11:14
|BURCE
|22,44
|7.301.218
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,84
|8.393.983
|% 10,00
|
|YEOTK
|24,20
|631.015
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,31
|65.186
|% 10,00
|
|BALAT
|9,02
|821.848
|% 10,00
|
|ISBIR
|88,80
|1.438.649
|% -9,98
|
|KTSKR
|69,30
|77.237.592
|% -4,08
|
|KSTUR
|196,20
|39.240
|% -3,92
|
|KERVN
|0,56
|171.405
|% -3,45
|
|PENTA
|84,05
|1.232.675
|% -3,39
|
|GARAN
|9,95
|534.287.798
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,67
|345.892.629
|% 2,30
|
|EGEPO
|7,31
|248.235.139
|% 9,92
|
|THYAO
|12,87
|148.171.361
|% -0,08
|
|SASA
|28,46
|146.561.274
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,67
|345.892.629
|% 2,30
|
|GARAN
|9,95
|534.287.798
|% 1,32
|
|ODAS
|1,58
|69.204.225
|% 0,64
|
|EGEPO
|7,31
|248.235.139
|% 9,92
|
|MARTI
|2,17
|63.622.917
|% 4,83
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2914
|8,2961
|% -0,10
|
|Euro
|9,8434
|9,8502
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,4471
|11,5045
|% -0,29
|
|Frank
|9,0216
|9,0759
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2048
|2,2158
|% -0,14
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-1,07
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|10,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|30,98
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|14,99
|
|Çeyrek
|779
|796
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,84
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,57
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:30KRSTL
Yüzde 4.20 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 153, 328 adet işlem
-
11:29OZBAL
Yüzde 7.84 oranında artışla 15.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 823, 736 adet işlem
-
11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 46 artarak (% 0.54 ) 1, 586
-
11:28PRZMA
Yüzde 4.37 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 332, 704 adet işlem
-
11:27HURGZ
Yüzde 6.63 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 271, 717 adet işlem