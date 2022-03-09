***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.03.2022 11:32
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2022-31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08/03/2022 tarih ve 704 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2022 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008650
BIST
11:292.049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 37,82
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
11:2914,6448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1942
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6601
En Düşük
14,4349
11:2916,0852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2808
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0965
En Düşük
15,7698
11:29963,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,53
|Açılış
|: 963,54
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
964,31
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler11:29
|GZNMI
|16,94
|131.014
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|267.492
|% 9,94
|
|SASA
|55,75
|971.966.837
|% 9,85
|
|AVOD
|1,88
|43.074.929
|% 9,30
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|EDIP
|3,43
|4.130.965
|% -3,65
|
|YUNSA
|14,44
|13.337.744
|% -3,60
|
|BRLSM
|9,31
|8.296.580
|% -3,52
|
|PAMEL
|102,10
|2.261.497
|% -3,50
|
|THYAO
|26,36
|1.972.252.838
|% 4,19
|
|KRDMD
|15,03
|1.259.213.889
|% 3,02
|
|KOZAL
|144,30
|1.135.326.688
|% -0,21
|
|SASA
|55,75
|971.966.837
|% 9,85
|
|SISE
|13,49
|898.321.470
|% 4,49
|
|KRDMD
|15,03
|1.259.213.889
|% 3,02
|
|THYAO
|26,36
|1.972.252.838
|% 4,19
|
|YKBNK
|3,68
|261.602.080
|% 1,66
|
|SISE
|13,49
|898.321.470
|% 4,49
|
|ODAS
|1,44
|77.957.159
|% 1,41
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6246
|14,6448
|% 1,34
|
|Euro
|16,0279
|16,0852
|% 1,78
|
|Sterlin
|19,1775
|19,2736
|% 1,55
|
|Frank
|15,7040
|15,7986
|% 1,31
|
|Riyal
|3,8903
|3,9098
|% 1,25
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.048
|-2,75
|
|Altın Gr.
|962
|963
|8,60
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|0,19
|
|B. Petrol
|130
|130
|2,12
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
-
11:44SASA
Yüzde 9.66 oranında artışla 55.65 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 301, 449 adet işlem
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11:43TEKTU
Yüzde 5.38 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 258, 413 adet işlem
-
11:42HEKTS
Yüzde 5.25 oranında artışla 14.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 888, 275 adet işlem
-
11:41KRSTL
Yüzde 5.64 oranında artışla 6.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 685, 967 adet işlem
-
11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 07 artarak (% 2.22 ) 2, 308