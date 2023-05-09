***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.05.2023 15:09
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2023 / 26.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2023
Tescil Tarihi
08.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.05.2023 / 10826
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'da kabul edilmiş, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 08.05.2023 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.05.2023 tarihli 10826 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148682
BIST
16:434.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,91
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
16:4319,5178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:4321,4003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0564
|Açılış
|: 22,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:431.272,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,58
|Açılış
|: 1.272,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:41
|OSMEN
|72,10
|19.847.016
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,37
|84.050.033
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.872.764
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.288.208
|% -9,98
|
|CWENE
|118,80
|3.177.813.280
|% -9,52
|
|NETAS
|23,94
|124.909.972
|% -9,52
|
|SEKFK
|7,38
|40.809.501
|% -9,45
|
|ISCTR
|12,12
|4.466.879.603
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,15
|3.655.490.302
|% 6,89
|
|CWENE
|118,80
|3.177.813.280
|% -9,52
|
|THYAO
|129,70
|3.160.881.047
|% -2,33
|
|AKBNK
|16,75
|2.633.930.771
|% 1,58
|
|ISCTR
|12,12
|4.466.879.603
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,26
|2.175.091.763
|% 3,53
|
|AKBNK
|16,75
|2.633.930.771
|% 1,58
|
|SKBNK
|2,24
|277.961.498
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,46
|655.932.326
|% -1,62
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5128
|19,5169
|% 0,08
|
|Euro
|21,3799
|21,3858
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,4912
|24,6140
|% -0,18
|
|Frank
|21,7487
|21,8797
|% -0,39
|
|Riyal
|5,1881
|5,2141
|% 0,07
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.028
|2.029
|7,60
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,75
|
|Cumhuriyet
|9.259
|9.399
|28,00
|
|Tam
|9.210
|9.445
|29,08
|
|Yarım
|4.555
|4.633
|17,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,99
|16,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|-0,92
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56KAPLM
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 73.05 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 213 adet işlem
-
16:55EUPWR
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 62.55 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 590, 450 adet işlem
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, PETKM, ASELS
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 76 kaybederek (% -0.80 ) 4, 076
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULAS, TATGD, RHEAG, BRSAN, VANGD, DAGHL, PAMEL, OSMEN