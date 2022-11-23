Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.11.2022 22:48
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusuna esas teşkil edecek Finansal Tablo Revizesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERGYO00027 1.176.470,636 0 1.176.470,636
B Grubu, RYGYO, TRERGYO00019 498.823.529,364 0 498.823.529,364
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 500.000.000 TL 0 TL 0 TL 500.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 23/08/2022 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan Şirketimiz ile Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi'nin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru aşamasında, Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait Finansal Tablolarda yer alan Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller bakiyesi sehven hatalı sınıflandırılarak Maddi Olmayan Varlıklar hesabında gösterilmiştir. Bu hata sebebiyle düzeltilmiş bilançoların yeniden Kamuoyu ile paylaşılması amacıyla KAP açıklaması yapılmaktadır.
Birleşme işlemine esas teşkil edecek revize 30/06/2022 dönemine ait Finansal Tablolar ekte yer almakta olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Reysaş Turizm Revize Finansal Tablo.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081739


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.854
Değişim :  1,54% |  73,42
Açılış :  4.804  
Önceki Kapanış :  4.781  
En Yüksek
4.865 En Düşük
4.728
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSKB 3,85 1.491.516.181 % 10,00  
CMENT 72,60 2.757.566 % 10,00  
AYDEM 22,44 426.654.221 % 10,00  
EGEEN 3.935,10 404.931.321 % 10,00  
SEGYO 2,86 98.313.509 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6087 18,6294 % 0,05  
Euro 19,3469 19,3701 % 0,02  
Sterlin 22,3919 22,5042 % -0,01  
Frank 19,6838 19,8024 % 0,01  
Riyal 4,9397 4,9644 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.750 -0,91  
Altın Gr. 1.047 1.048 -0,38  
Cumhuriyet 6.957 7.062 -25,00  
Tam 7.020 7.102 -4,00  
Yarım 3.415 3.472 -2,00  
Çeyrek 1.697 1.735 -1,00  
Gümüş.Ons 21,50 21,54 0,00  
Gümüş Gr. 12,88 12,89 0,01  
B. Petrol 84,79 84,79 -3,59  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru