***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusuna esas teşkil edecek Finansal Tablo RevizesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviReysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRERGYO00027 1.176.470,636 0 1.176.470,636B Grubu, RYGYO, TRERGYO00019 498.823.529,364 0 498.823.529,364Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 500.000.000 TL 0 TL 0 TL 500.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 23/08/2022 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan Şirketimiz ile Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi'nin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru aşamasında, Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait Finansal Tablolarda yer alan Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller bakiyesi sehven hatalı sınıflandırılarak Maddi Olmayan Varlıklar hesabında gösterilmiştir. Bu hata sebebiyle düzeltilmiş bilançoların yeniden Kamuoyu ile paylaşılması amacıyla KAP açıklaması yapılmaktadır.Birleşme işlemine esas teşkil edecek revize 30/06/2022 dönemine ait Finansal Tablolar ekte yer almakta olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Reysaş Turizm Revize Finansal Tablo.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081739BIST