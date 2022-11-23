***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.11.2022 22:48
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusuna esas teşkil edecek Finansal Tablo Revizesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERGYO00027 1.176.470,636 0 1.176.470,636
B Grubu, RYGYO, TRERGYO00019 498.823.529,364 0 498.823.529,364
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 500.000.000 TL 0 TL 0 TL 500.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 23/08/2022 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan Şirketimiz ile Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi'nin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru aşamasında, Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait Finansal Tablolarda yer alan Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller bakiyesi sehven hatalı sınıflandırılarak Maddi Olmayan Varlıklar hesabında gösterilmiştir. Bu hata sebebiyle düzeltilmiş bilançoların yeniden Kamuoyu ile paylaşılması amacıyla KAP açıklaması yapılmaktadır.
Birleşme işlemine esas teşkil edecek revize 30/06/2022 dönemine ait Finansal Tablolar ekte yer almakta olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Reysaş Turizm Revize Finansal Tablo.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081739
BIST