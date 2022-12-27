***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.12.2022 18:07
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi ile Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesinin Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2022
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERGYO00027 1.176.470,636 0 1.176.470,636
B Grubu, RYGYO, TRERGYO00019 498.823.529,364 0 498.823.529,364
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 500.000.000 TL 0 TL 0 TL 500.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 15.12.2022
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 27.12.2022
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.12.2022
Sermaye Tescil Tarihi 27.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği ilgili hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi İstanbul Ticaret icil Müdürlüğü'nce 27.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 3 RYGYO-REYSAŞ TURİZ BİRLEŞME TESCİL.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090291
BIST