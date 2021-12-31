***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2021 12:02
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29/12/2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1a) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'in 34/g Maddesi uyarınca, şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2021 Yıl Sonu Değerlemeleri Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılmıştır. İlgili değerleme raporları ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987361
BIST
16:181.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.858
16:1813,4946
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 0,3123
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,4946
En Düşük
13,0111
16:1815,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,3686
|Açılış
|: 15,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,2956
En Düşük
14,6962
16:18788,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 19,46
|Açılış
|: 788,06
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
789,13
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler16:16
|MARKA
|4,21
|5.678.141
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.323.985
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.510.364
|% 9,85
|
|OZKGY
|6,47
|46.510.364
|% 9,85
|
|KRSTL
|2,57
|62.159.856
|% 9,83
|
|SEYKM
|10,02
|53.332.294
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|IHAAS
|9,29
|43.922.284
|% -5,40
|
|RALYH
|13,32
|48.048.932
|% -4,79
|
|VANGD
|4,56
|18.822.805
|% -4,60
|
|GARAN
|11,32
|1.121.231.496
|% -1,22
|
|EREGL
|28,26
|1.087.125.918
|% -0,35
|
|THYAO
|20,32
|967.084.978
|% 0,89
|
|SISE
|13,58
|766.045.804
|% 0,82
|
|SASA
|53,50
|581.253.393
|% -1,74
|
|GARAN
|11,32
|1.121.231.496
|% -1,22
|
|YKBNK
|3,39
|288.891.815
|% -2,59
|
|EKGYO
|2,19
|182.816.413
|% 0,00
|
|TSKB
|1,44
|119.938.700
|% 0,00
|
|SISE
|13,58
|766.045.804
|% 0,82
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4791
|13,4890
|% 2,33
|
|Euro
|15,2676
|15,2991
|% 2,49
|
|Sterlin
|18,0790
|18,1696
|% 2,12
|
|Frank
|14,6913
|14,7798
|% 2,51
|
|Riyal
|3,5712
|3,5891
|% 2,22
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|6,40
|
|Altın Gr.
|787
|788
|18,92
|
|Cumhuriyet
|5.225
|5.304
|147,00
|
|Tam
|5.200
|5.336
|150,56
|
|Yarım
|2.513
|2.581
|72,83
|
|Çeyrek
|1.261
|1.291
|36,42
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|0,24
|
|B. Petrol
|78,44
|78,44
|-1,09
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31ERSU
Yüzde 6.17 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 331, 611 adet işlem
-
16:30DMSAS
Yüzde 9.83 oranında artışla 9.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 582, 476 adet işlem
-
16:29AVTUR
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 539, 550 adet işlem
-
16:28KNFRT
Yüzde 6.73 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 309, 663 adet işlem
-
16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, VESTL, KOZAA