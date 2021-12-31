***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2021 12:17
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29/12/2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1a) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'in 34/g Maddesi uyarınca, şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2021 Yıl Sonu Değerlemeleri Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılmıştır. İlgili değerleme raporları ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987368
BIST
16:451.858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -5,36
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.855
16:4513,5099
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 0,3276
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,5154
En Düşük
13,0111
16:4515,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,4328
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,3610
En Düşük
14,6962
16:45791,40
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 22,80
|Açılış
|: 791,40
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
792,55
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler16:45
|MAALT
|277,40
|11.574.885
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,73
|69.733.135
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.707.602
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.391.511
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.739.454
|% 9,85
|
|SEYKM
|10,02
|53.569.728
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|IHAAS
|9,25
|44.911.172
|% -5,80
|
|VANGD
|4,51
|20.148.118
|% -5,65
|
|RALYH
|13,35
|52.724.075
|% -4,57
|
|THYAO
|20,18
|1.041.928.130
|% 0,20
|
|SISE
|13,46
|850.158.297
|% -0,07
|
|SASA
|53,40
|638.449.214
|% -1,93
|
|TUPRS
|152,70
|373.864.913
|% 0,07
|
|YKBNK
|3,37
|342.442.539
|% -3,16
|
|YKBNK
|3,37
|342.442.539
|% -3,16
|
|EKGYO
|2,16
|202.428.441
|% -1,37
|
|TSKB
|1,44
|129.925.694
|% 0,00
|
|SISE
|13,46
|850.158.297
|% -0,07
|
|THYAO
|20,18
|1.041.928.130
|% 0,20
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5036
|13,5099
|% 2,49
|
|Euro
|15,3293
|15,3598
|% 2,90
|
|Sterlin
|18,1069
|18,1977
|% 2,28
|
|Frank
|14,7186
|14,8072
|% 2,70
|
|Riyal
|3,5776
|3,5956
|% 2,40
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|8,83
|
|Altın Gr.
|790
|790
|21,37
|
|Cumhuriyet
|5.248
|5.327
|170,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|0,29
|
|B. Petrol
|78,28
|78,28
|-1,25
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 06 kaybederek (% -0.43 ) 1, 649
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZKGY, MARKA, MAALT, DMSAS, KRSTL, OZKGY, AVTUR
-
16:57
ERSU, SANEL, OZKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:57
VANGD, IHAAS, SEYKM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:57
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 117 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 124 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem