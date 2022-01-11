***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.01.2022 14:30
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/12/2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
10/01/2022
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Ömerli Mahallesi 211 Ada 5 Parsel'de yer alan depomuzun revize edilmiş değerleme raporu ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992732
BIST
16:092.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,41
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
16:0913,8369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0161
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
16:0915,7019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0433
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
16:09805,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 4,91
|Açılış
|: 805,26
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler16:09
|ORCAY
|36,30
|17.296.307
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.060.955
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,56
|872.468
|% 9,87
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,10
|63.596.528
|% -5,83
|
|IHAAS
|9,73
|11.958.664
|% -4,61
|
|RALYH
|10,85
|61.778.141
|% -4,57
|
|PKART
|18,00
|6.239.996
|% -4,46
|
|KRDMD
|12,50
|4.613.610.761
|% 8,23
|
|THYAO
|27,04
|3.947.548.627
|% 1,27
|
|EREGL
|31,22
|2.967.757.930
|% 2,36
|
|GARAN
|11,86
|2.027.355.607
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,77
|1.292.870.018
|% 1,89
|
|KRDMD
|12,50
|4.613.610.761
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,77
|1.292.870.018
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,42
|629.283.123
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,11
|549.412.742
|% 0,65
|
|GARAN
|11,86
|2.027.355.607
|% 1,02
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8324
|13,8369
|% 0,12
|
|Euro
|15,6853
|15,7019
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,7415
|18,8355
|% 0,16
|
|Frank
|14,8845
|14,9742
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6777
|3,6961
|% 0,19
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,96
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,57
|
|Cumhuriyet
|5.344
|5.425
|34,00
|
|Tam
|5.321
|5.456
|36,41
|
|Yarım
|2.572
|2.639
|17,61
|
|Çeyrek
|1.290
|1.320
|8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,10
|
|B. Petrol
|81,93
|81,93
|1,06
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24XU100
Endeks 2, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 31, 215.00 milyon TL de
-
16:21EMNIS
Yüzde 9.91 oranında artışla 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 062 adet işlem
-
16:20KRSTL
Yüzde 8.37 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 607, 497 adet işlem
-
16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, YKBNK
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 52 artarak (% 0.63 ) 1, 848