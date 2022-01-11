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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

11.01.2022 14:30
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/12/2021
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
10/01/2022
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Ömerli Mahallesi 211 Ada 5 Parsel'de yer alan depomuzun revize edilmiş değerleme raporu ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992732


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Tam 5.321 5.456 36,41  
Yarım 2.572 2.639 17,61  
Çeyrek 1.290 1.320 8,81  
Gümüş.Ons 22,57 22,59 0,11  
Gümüş Gr. 10,07 10,09 0,10  
B. Petrol 81,93 81,93 1,06  
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