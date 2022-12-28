***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEmek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2022 Yılsonu Değerleme RaporuRapor Tarihi23.12.2022AçıklamalarSPK'nın Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Dükkanlar (Ankara - Sincan - Yenicimşit - 415 - 30)'e ilişkin Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Tarafından hazırlanan 2022 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090964BIST