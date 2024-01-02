***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.01.2024 12:40
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2023 Yılsonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
SPK'nın Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Depo (Kocaeli - Çayırova - Akse - 2085 - 4)'e ilişkin
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Tarafından hazırlanan 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231237
BIST
'
13:467.579
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 109,12
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
13:4629,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2071
|Açılış
|: 29,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7258
En Düşük
29,4693
13:4632,7446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0471
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
13:461.982,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 24,98
|Açılış
|: 1.982,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:46
|KUYAS
|58,90
|43.836.458
|% 9,99
|
|BRSAN
|650,00
|624.279.648
|% 9,98
|
|FLAP
|12,01
|50.898.342
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|SUWEN
|23,12
|49.873.085
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,29
|236.467.067
|% -7,84
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,40
|78.228.416
|% -6,78
|
|NTGAZ
|21,92
|119.419.022
|% -5,11
|
|GUBRF
|169,10
|5.426.217.773
|% 9,95
|
|THYAO
|235,80
|3.198.804.435
|% 3,15
|
|EREGL
|41,98
|1.805.658.733
|% 2,39
|
|YKBNK
|19,72
|1.741.287.065
|% 0,92
|
|AKBNK
|36,84
|1.406.282.530
|% 0,88
|
|SKBNK
|4,34
|844.690.769
|% 0,93
|
|EKGYO
|7,06
|739.318.834
|% 2,62
|
|YKBNK
|19,72
|1.741.287.065
|% 0,92
|
|BEGYO
|3,04
|170.019.275
|% 4,11
|
|ISCTR
|23,46
|1.282.942.633
|% 0,43
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7171
|29,7205
|% 0,70
|
|Euro
|32,7245
|32,7446
|% 0,14
|
|Sterlin
|37,6289
|37,8176
|% 0,53
|
|Frank
|34,9096
|35,1199
|% -0,17
|
|Riyal
|7,9030
|7,9426
|% 0,71
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|1.001,39
|1.003,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,22
|1.116,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,94
|78,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.076,28
|2.076,54
|% 0,66
|