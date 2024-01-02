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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

02.01.2024 12:40
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2023 Yılsonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar

SPK'nın Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Depo (İstanbul - Tuzla - Tepeören - 9144 - 6)'e 'ilişkin 
Reel Gayrimenkul Değerleme
A.Ş. Tarafından hazırlanan 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231238


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Paladyum 1.107,96 1.112,37 % 0,66  
Brent Pet. 78,86 78,86 % 0,66  
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