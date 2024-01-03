***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.01.2024 23:23
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2023 Yılsonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
03.01.2024
Açıklamalar
SPK'nın Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Depo (Adana - Sarıçam - Dağcı - 151 - 12)'e ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Tarafından hazırlanan 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232298
BIST
'
18:057.412
En Düşük
|Değişim
|: -2,78%
|| -212,25
|Açılış
|: 7.625
|
|Önceki Kapanış
|: 7.624
|
7.412
En Yüksek
7.625
18:0529,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7850
|
29,7745
En Düşük
29,7329
18:0532,5666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0097
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5500
|
32,5666
En Düşük
32,5166
18:051.953,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,83
|Açılış
|: 1.953,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.954,45
En Düşük
1.951,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|16,95
|2.224.795
|% 569,96
|
|AYCES
|621,50
|34.348.649
|% 10,00
|
|BAYRK
|19,70
|71.639.411
|% 9,99
|
|SMART
|34,60
|81.125.213
|% 9,98
|
|VKING
|29,62
|55.399.714
|% 9,95
|
|KZGYO
|19,71
|129.488.492
|% -10,00
|
|NTGAZ
|18,74
|172.497.631
|% -9,99
|
|SUWEN
|20,82
|167.264.816
|% -9,95
|
|LKMNH
|52,50
|81.616.250
|% -9,95
|
|QUAGR
|4,66
|483.750.436
|% -9,86
|
|GUBRF
|163,50
|12.012.564.069
|% -3,31
|
|ASTOR
|106,00
|4.861.257.230
|% 2,22
|
|THYAO
|230,10
|4.572.165.055
|% -2,66
|
|KONTR
|247,10
|4.303.081.132
|% 3,52
|
|TUPRS
|140,50
|3.185.056.552
|% -2,43
|
|YKBNK
|19,39
|3.016.955.337
|% -1,87
|
|ISCTR
|22,44
|2.824.245.212
|% -4,27
|
|EKGYO
|6,88
|857.760.144
|% -3,78
|
|SKBNK
|3,96
|444.600.894
|% -7,04
|
|ZOREN
|4,17
|446.412.812
|% -4,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7571
|29,7701
|% 0,00
|
|Euro
|32,5232
|32,5666
|% 0,03
|
|Sterlin
|37,5893
|37,7778
|% 0,00
|
|Frank
|34,8938
|35,1040
|% 0,02
|
|Riyal
|7,9129
|7,9526
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|974,08
|977,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.063,43
|1.072,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,44
|78,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,90
|2.041,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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Endeks 7, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 36 altında . İşlem hacmi 79, 506.00 milyon TL de
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17:58VAKFN
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 901, 608 adet işlem