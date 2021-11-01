***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
01.11.2021 22:10
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01/01/2021-30/09/2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973865
BIST
11:201.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:209,5070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0293
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
11:2011,0381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0365
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
11:20546,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,98
|Açılış
|: 546,86
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:20
|HEDEF
|3,77
|86.275.786
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,05
|8.752.734
|% 9,39
|
|ERBOS
|121,00
|99.510.172
|% 8,33
|
|ZRGYO
|2,38
|65.578.928
|% 8,18
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|MAKTK
|3,29
|10.611.988
|% -9,86
|
|BIOEN
|22,50
|136.279.904
|% -8,91
|
|AKFGY
|5,57
|18.038.874
|% -8,54
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|KARYE
|22,72
|42.996.641
|% -6,50
|
|GARAN
|10,29
|1.104.807.785
|% 1,58
|
|TSPOR
|5,60
|369.158.274
|% -6,04
|
|THYAO
|15,35
|366.153.519
|% 0,46
|
|SASA
|30,70
|282.683.584
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,85
|274.463.516
|% 1,79
|
|GARAN
|10,29
|1.104.807.785
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,85
|274.463.516
|% 1,79
|
|TSPOR
|5,60
|369.158.274
|% -6,04
|
|GSRAY
|3,92
|233.102.408
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,05
|51.011.976
|% 1,94
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5002
|9,5070
|% -0,31
|
|Euro
|11,0298
|11,0381
|% -0,33
|
|Sterlin
|12,9095
|12,9742
|% -0,64
|
|Frank
|10,3754
|10,4379
|% -0,68
|
|Riyal
|2,5225
|2,5351
|% -0,49
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,25
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|0,23
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35DESA
Yüzde 7.41 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 157, 041 adet işlem
-
11:34XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 6, 244.00 milyon TL de
-
11:34YESIL
Yüzde 4.33 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 335, 761 adet işlem
-
11:33ZRGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 957, 595 adet işlem
-
11:32VERTU
Yüzde 5.27 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 510, 763 adet işlem