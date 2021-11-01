Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

01.11.2021 22:10



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 01/01/2021-30/09/2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973865


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:201.544
Değişim :  0,53% |  8,09
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.536  
En Yüksek
1.546 En Düşük
1.537
BIST En Aktif Hisseler11:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 3,77 86.275.786 % 9,91  
DOBUR 64,05 8.752.734 % 9,39  
ERBOS 121,00 99.510.172 % 8,33  
ZRGYO 2,38 65.578.928 % 8,18  
AYES 20,50 51.455 % 7,33  
daha fazla
11:20 Alış Satış %  
Dolar 9,5002 9,5070 % -0,31  
Euro 11,0298 11,0381 % -0,33  
Sterlin 12,9095 12,9742 % -0,64  
Frank 10,3754 10,4379 % -0,68  
Riyal 2,5225 2,5351 % -0,49  
daha fazla
11:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 -0,25  
Altın Gr. 548 548 -1,59  
Cumhuriyet 3.621 3.675 20,00  
Tam 3.603 3.693 16,79  
Yarım 1.741 1.786 8,13  
Çeyrek 873 893 4,06  
Gümüş.Ons 23,96 23,99 -0,07  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 -0,04  
B. Petrol 84,94 84,94 0,23  
Seans Raporu 11:20
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru