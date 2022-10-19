***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler246.000.001 -1.047.230 -10.633.456 99.075.327 -47.348 7.563.403 1.356.369.865 410.426.474 2.107.707.036 2.107.707.036 2.107.707.036Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler410.426.474 -410.426.474 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-44.179 51.981.540 51.937.361 51.937.361 51.937.361Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı253.999.999 253.999.999 253.999.999 253.999.999Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.005.209 917.547 2.005.209 -2.251.895 -1.334.348 -1.334.348 -1.334.348Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 -3.052.439 917.547 -10.633.456 99.075.327 -91.527 9.568.612 1.764.544.444 51.981.540 2.412.310.048 2.412.310.048 2.412.310.048Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 -3.052.439 331.244 -10.633.456 99.075.327 42.177.214 9.568.612 1.764.526.292 1.547.649.705 3.949.642.499 3.949.642.499 3.949.642.499Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-1.547.649.705 -1.547.649.705 -1.547.649.705 -1.547.649.705Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.136.885 3.308.346 2.059.271 -8.889.666 1.544.653.625 145.618.513 1.684.613.204 1.684.613.204 1.684.613.204Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 -3.052.439 331.244 -12.770.341 102.383.673 44.236.485 678.946 3.309.179.917 145.618.513 4.086.605.998 4.086.605.998 4.086.605.998Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI159.016.347 3.711.183Dönem Karı (Zararı)145.618.513 51.981.540Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.176.109 39.827.701Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.329.111 7.841.082Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-136.318 968.251Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler100.168 254.649Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler590.193Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-236.486 123.409Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 184.590Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -187.808Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 372.398Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler46.289.386Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -13.448.576Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -1.831.017İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.831.017Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.983.316 70.671Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-246.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.778.275 -86.800.377Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-158.784.751 -51.262.306İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-158.784.751 -30.419.882İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.842.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -633.432İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-633.432Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14.018.382 -34.438Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)59.738.999 1.825.223Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.282.684 -27.352.249İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.282.684 -37.422.829İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.070.580Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)521.108Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.071.645 5.010.309İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.451.161İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)74.071.645 2.559.148Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-699.079İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.460.134 -14.175.513Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları159.016.347 5.008.864Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.297.681YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-379.523.765 -175.729.713Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.915.773Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-378.950.619 -22.876.626Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-573.146 -162.768.860Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI116.258.604 352.769.083Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -2.005.209İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.005.209İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri116.258.604 448.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -348.643.254Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)254.917.546YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-104.248.814 180.750.553NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-104.248.814 180.750.553DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ426.697.788 223.048.020DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ322.448.974 403.798.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri322.448.974 426.697.788Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar202.352.478 43.567.727İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar185.786.249 23.987.039İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar16.566.229 19.580.688Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.288.121 61.027.121İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar55.594.526İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.288.121 5.432.595Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev Araçlar0 0Stoklar479.340 287.767Peşin Ödenmiş Giderler5.545.885 2.328.289İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.545.885 2.328.289Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar820.418 1.638.877Diğer Dönen Varlıklar5.744.132 20.100.262ARA TOPLAM538.679.348 555.647.831TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR538.679.348 555.647.831DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer AlacaklarPeşin Ödenmiş Giderler9.540.865 24.067.873Ertelenmiş Vergi Varlığı4.858.293 122.205Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.459.470.776 5.114.735.809TOPLAM VARLIKLAR5.998.150.124 5.670.383.640KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar135.978.603 155.870.675İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar135.978.603 155.870.675Banka Kredileri135.978.603 155.870.675İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları510.782.611 630.106.089İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları510.782.611 630.106.089Banka Kredileri467.218.756 604.785.007Kiralama İşlemlerinden Borçlar43.563.855 25.321.082İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar15.435.100 23.717.784İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14.490.103İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar15.435.100 9.227.681Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar807.094 453.533Diğer Borçlar28.953.158 22.500.788İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.241.573 13.475.432İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar19.711.585 9.025.356Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)185.580 758.726Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü731.235 59.310Kısa Vadeli Karşılıklar9.023.926 8.823.791Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar348.755 148.621Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.675.171 8.675.170Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM701.897.307 842.290.696TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER701.897.307 842.290.696UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.199.359.469 867.267.798İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.199.359.469 867.267.798Banka Kredileri1.107.776.179 843.468.718Kiralama İşlemlerinden Borçlar91.583.290 23.799.080İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar4.049.780 5.494.163İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.790.371 2.790.371İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.259.409 2.703.792Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.568 226.502Uzun Vadeli Karşılıklar1.472.046 1.036.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.277.157 699.149Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar194.889 336.892Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.703.956 4.247.648Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.209.646.819 878.272.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.911.544.126 1.720.562.848ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.086.605.998 3.949.820.792Ödenmiş Sermaye500.000.000 500.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.052.439 -3.052.439Paylara İlişkin Primler (İskontolar)331.244 331.244Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-12.770.341 -10.633.456Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)146.620.158 141.430.834Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)102.383.673 99.075.327Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar44.494.527 42.533.800Diğer Kazançlar (Kayıplar)-258.042 -178.293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler678.946 9.568.612Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.309.179.917 1.764.526.292Net Dönem Karı veya Zararı145.618.513 1.547.649.705TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.086.605.998 3.949.820.792TOPLAM KAYNAKLAR5.998.150.124 5.670.383.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat426.195.359 230.458.386 175.150.344 83.903.860Satışların Maliyeti-77.812.665 -38.121.441 -25.376.203 -12.447.564TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)348.382.694 192.336.945 149.774.141 71.456.296Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)348.382.694 192.336.945 149.774.141 71.456.296Genel Yönetim Giderleri-14.879.342 -6.410.658 -12.076.092 -3.819.728Pazarlama Giderleri-444.406 -204.871 -194.144 -95.049Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18.579.095 9.610.216 4.614.311 5.270.344Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-23.585.177 -3.348.208 -2.279.496 -611.822ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)328.052.864 191.983.424 139.838.720 72.200.041Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.061.497 13.776.538 1.279.694 25.743Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8.688.569 1.831.017 3.261.266 1.593.794FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)341.802.930 207.590.979 144.379.680 73.819.578Finansman Gelirleri152.605.774 44.555.113 45.650.807 14.414.344Finansman Giderleri-347.887.678 -200.093.881 -103.975.068 -43.636.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)146.521.026 52.052.211 86.055.419 44.597.252Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-902.513 -70.671 202.847 -21.760Dönem Vergi (Gideri) Geliri-699.486 -189.483 62.813 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-203.027 118.812 140.034 -21.760SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)145.618.513 51.981.540 86.258.266 44.575.492DÖNEM KARI (ZARARI)145.618.513 51.981.540 86.258.266 44.575.492Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları145.618.513 51.981.540 86.258.266 44.575.492Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.281.036 -26.776 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.308.346 0 79.749 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-79.749 -35.702 -79.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.052.439 8.926 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.052.439 8.926 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.281.036 -26.776 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)151.899.549 51.954.764 86.258.266 44.575.492Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları151.899.549 51.954.764 86.258.266 44.575.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072970BIST