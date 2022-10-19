***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
19.10.2022 18:35
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
246.000.001 -1.047.230 -10.633.456 99.075.327 -47.348 7.563.403 1.356.369.865 410.426.474 2.107.707.036 2.107.707.036 2.107.707.036
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
410.426.474 -410.426.474 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.179 51.981.540 51.937.361 51.937.361 51.937.361
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
253.999.999 253.999.999 253.999.999 253.999.999
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.005.209 917.547 2.005.209 -2.251.895 -1.334.348 -1.334.348 -1.334.348
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 -3.052.439 917.547 -10.633.456 99.075.327 -91.527 9.568.612 1.764.544.444 51.981.540 2.412.310.048 2.412.310.048 2.412.310.048
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 -3.052.439 331.244 -10.633.456 99.075.327 42.177.214 9.568.612 1.764.526.292 1.547.649.705 3.949.642.499 3.949.642.499 3.949.642.499
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-1.547.649.705 -1.547.649.705 -1.547.649.705 -1.547.649.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.136.885 3.308.346 2.059.271 -8.889.666 1.544.653.625 145.618.513 1.684.613.204 1.684.613.204 1.684.613.204
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 -3.052.439 331.244 -12.770.341 102.383.673 44.236.485 678.946 3.309.179.917 145.618.513 4.086.605.998 4.086.605.998 4.086.605.998
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.016.347 3.711.183
Dönem Karı (Zararı)
145.618.513 51.981.540
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.176.109 39.827.701
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.329.111 7.841.082
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-136.318 968.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
100.168 254.649
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
590.193
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-236.486 123.409
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 184.590
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -187.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 372.398
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
46.289.386
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -13.448.576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.831.017
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.831.017
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.983.316 70.671
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-246.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.778.275 -86.800.377
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.784.751 -51.262.306
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-158.784.751 -30.419.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.842.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -633.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-633.432
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.018.382 -34.438
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
59.738.999 1.825.223
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.282.684 -27.352.249
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.282.684 -37.422.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.070.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
521.108
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.071.645 5.010.309
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.451.161
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
74.071.645 2.559.148
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-699.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.460.134 -14.175.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
159.016.347 5.008.864
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.297.681
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-379.523.765 -175.729.713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.915.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-378.950.619 -22.876.626
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-573.146 -162.768.860
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.258.604 352.769.083
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.005.209
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.005.209
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
116.258.604 448.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -348.643.254
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
254.917.546
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.248.814 180.750.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.248.814 180.750.553
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
426.697.788 223.048.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
322.448.974 403.798.573
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
322.448.974 426.697.788
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
202.352.478 43.567.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
185.786.249 23.987.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.566.229 19.580.688
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.288.121 61.027.121
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
55.594.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.288.121 5.432.595
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
479.340 287.767
Peşin Ödenmiş Giderler
5.545.885 2.328.289
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.545.885 2.328.289
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
820.418 1.638.877
Diğer Dönen Varlıklar
5.744.132 20.100.262
ARA TOPLAM
538.679.348 555.647.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
538.679.348 555.647.831
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
9.540.865 24.067.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.858.293 122.205
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.459.470.776 5.114.735.809
TOPLAM VARLIKLAR
5.998.150.124 5.670.383.640
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
135.978.603 155.870.675
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
135.978.603 155.870.675
Banka Kredileri
135.978.603 155.870.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
510.782.611 630.106.089
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
510.782.611 630.106.089
Banka Kredileri
467.218.756 604.785.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
43.563.855 25.321.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
15.435.100 23.717.784
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14.490.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.435.100 9.227.681
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
807.094 453.533
Diğer Borçlar
28.953.158 22.500.788
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.241.573 13.475.432
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.711.585 9.025.356
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
185.580 758.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
731.235 59.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.023.926 8.823.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
348.755 148.621
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.675.171 8.675.170
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
701.897.307 842.290.696
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
701.897.307 842.290.696
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.199.359.469 867.267.798
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.199.359.469 867.267.798
Banka Kredileri
1.107.776.179 843.468.718
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
91.583.290 23.799.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
4.049.780 5.494.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.790.371 2.790.371
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.259.409 2.703.792
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.568 226.502
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.472.046 1.036.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.277.157 699.149
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
194.889 336.892
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.703.956 4.247.648
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.209.646.819 878.272.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.911.544.126 1.720.562.848
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.086.605.998 3.949.820.792
Ödenmiş Sermaye
500.000.000 500.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.052.439 -3.052.439
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
331.244 331.244
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-12.770.341 -10.633.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
146.620.158 141.430.834
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
102.383.673 99.075.327
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
44.494.527 42.533.800
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-258.042 -178.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
678.946 9.568.612
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.309.179.917 1.764.526.292
Net Dönem Karı veya Zararı
145.618.513 1.547.649.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.086.605.998 3.949.820.792
TOPLAM KAYNAKLAR
5.998.150.124 5.670.383.640
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
426.195.359 230.458.386 175.150.344 83.903.860
Satışların Maliyeti
-77.812.665 -38.121.441 -25.376.203 -12.447.564
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
348.382.694 192.336.945 149.774.141 71.456.296
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
348.382.694 192.336.945 149.774.141 71.456.296
Genel Yönetim Giderleri
-14.879.342 -6.410.658 -12.076.092 -3.819.728
Pazarlama Giderleri
-444.406 -204.871 -194.144 -95.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.579.095 9.610.216 4.614.311 5.270.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-23.585.177 -3.348.208 -2.279.496 -611.822
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
328.052.864 191.983.424 139.838.720 72.200.041
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.061.497 13.776.538 1.279.694 25.743
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8.688.569 1.831.017 3.261.266 1.593.794
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
341.802.930 207.590.979 144.379.680 73.819.578
Finansman Gelirleri
152.605.774 44.555.113 45.650.807 14.414.344
Finansman Giderleri
-347.887.678 -200.093.881 -103.975.068 -43.636.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
146.521.026 52.052.211 86.055.419 44.597.252
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-902.513 -70.671 202.847 -21.760
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-699.486 -189.483 62.813 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-203.027 118.812 140.034 -21.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
145.618.513 51.981.540 86.258.266 44.575.492
DÖNEM KARI (ZARARI)
145.618.513 51.981.540 86.258.266 44.575.492
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
145.618.513 51.981.540 86.258.266 44.575.492
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.281.036 -26.776 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.308.346 0 79.749 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-79.749 -35.702 -79.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.052.439 8.926 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.052.439 8.926 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.281.036 -26.776 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
151.899.549 51.954.764 86.258.266 44.575.492
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
151.899.549 51.954.764 86.258.266 44.575.492
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072970
BIST