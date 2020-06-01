Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.06.2020 13:03
GÜNCEL HABERLER



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 28.05.2020
Genel Kurul Tarihi 24.06.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5 - 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2019 tarih ve 12233903-340.08-E.15482 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 30/12/2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - 2019 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,
10 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - 2019 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13 - Şirket ortaklarının, 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
14 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
16 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a) Madde 33 gereği 2019 yılında yapılan gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Reysas GYO Davet ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Reysas GYO Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Reysas GYO Ek Açıklamalar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28/05/2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 12:00'de, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı Genel Kurul'dan sonra, ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu (İmtiyazlı) pay sahipleri ile saat 13:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848010


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:20107.188
Değişim :  1,58% |  1.667,10
Açılış :  106.481  
Önceki Kapanış :  105.520  
En Yüksek
107.251 En Düşük
106.357
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 7,48 2.383.670 % 10,00  
TKURU 15,07 252.565 % 10,00  
EGCEY 0,77 381.385 % 10,00  
YONGA 24,88 173.239 % 9,99  
IDGYO 4,85 7.634.115 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4793 8,5219 % 0,99  
Frank 7,0755 7,1181 % 0,18  
Riyal 1,8124 1,8215 % 0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.735 4,89  
Altın Gr. 381 381 1,44  
Cumhuriyet 2.467 2.506 32,60  
Tam 2.539 2.579 29,40  
Yarım 1.239 1.263 22,10  
Çeyrek 620 629 8,30  
Gümüş.Ons 18,16 18,20 0,31  
Gümüş Gr. 3,99 3,99 0,07  
B. Petrol 37,88 37,88 0,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru