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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.04.2021 14:55



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı 2020 Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 27.04.2021
Genel Kurul Tarihi 25.05.2021
Genel Kurul Saati 12:45
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 19/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
3 - Dilek ve öneriler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Reysas Davet ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27/04/2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mayıs 2021 Salı günü saat 11:30'da, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı Genel Kurul'dan sonra, ana sözleşme değişikliği konusunda A grubu (İmtiyazlı) pay sahipleri ile saat 12:45'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932292


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Tam 3.085 3.165 34,99  
Yarım 1.491 1.531 16,92  
Çeyrek 748 766 8,46  
Gümüş.Ons 26,37 26,41 0,19  
Gümüş Gr. 6,96 6,97 0,07  
B. Petrol 68,09 68,09 1,31  
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