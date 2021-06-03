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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.06.2021 14:53



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı A Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 27.04.2021
Genel Kurul Tarihi 25.05.2021
Genel Kurul Saati 12:45
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 19/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
3 - Dilek ve öneriler.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 Yılına ait A Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 12:45'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 19/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili oybirliği ile kabul edilmiştir.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Reysas GYO A Grubu İmt.Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimize ait 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03/06/2021 tarihinde yapılmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939850


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