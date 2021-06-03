***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı A Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 27.04.2021Genel Kurul Tarihi 25.05.2021Genel Kurul Saati 12:45GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 19/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,3 - Dilek ve öneriler.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 Yılına ait A Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 12:45'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 19/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadili oybirliği ile kabul edilmiştir.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 03.06.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Reysas GYO A Grubu İmt.Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimize ait 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03/06/2021 tarihinde yapılmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939850BIST