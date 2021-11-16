***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2021 15:15
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021-30/09/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ümraniye Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3.Dönem Geçici Vergisi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978011
BIST
16:321.692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -10,42
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.690
16:3210,2243
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1665
|Açılış
|: 10,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:3211,6374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,2013
|Açılış
|: 11,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:32614,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 12,30
|Açılış
|: 614,99
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ELITE
|19,72
|94.241.095
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|ESCAR
|25,32
|50.226.543
|% 9,90
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|DITAS
|19,73
|42.331.395
|% 9,86
|
|OYLUM
|8,05
|11.306.768
|% -8,11
|
|NUGYO
|10,15
|9.666.316
|% -7,05
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|ARASE
|97,25
|70.200.671
|% -6,85
|
|YEOTK
|52,30
|49.575.883
|% -6,61
|
|GARAN
|12,24
|3.173.389.292
|% 5,25
|
|YKBNK
|3,38
|2.448.720.716
|% -0,29
|
|AKBNK
|7,13
|2.423.457.079
|% 2,30
|
|PETKM
|7,81
|1.828.805.047
|% -1,51
|
|THYAO
|17,76
|1.393.317.787
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,38
|2.448.720.716
|% -0,29
|
|SKBNK
|1,17
|402.966.128
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,13
|2.423.457.079
|% 2,30
|
|GARAN
|12,24
|3.173.389.292
|% 5,25
|
|TSKB
|1,62
|385.175.154
|% -5,81
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2255
|10,2305
|% 1,72
|
|Euro
|11,6321
|11,6417
|% 1,80
|
|Sterlin
|13,6744
|13,7429
|% 1,70
|
|Frank
|10,9690
|11,0351
|% 1,34
|
|Riyal
|2,7117
|2,7253
|% 1,41
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|9,40
|
|Altın Gr.
|614
|614
|11,66
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.048
|4.150
|102,42
|
|Yarım
|1.957
|2.007
|49,55
|
|Çeyrek
|981
|1.004
|24,78
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|8,31
|8,31
|0,19
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,63
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:43ARASE
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 97.25 lira fiyatla işlem gören hissede 705, 953 adet işlem
-
16:42ADESE
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 713, 444 adet işlem
-
16:41RHEAG
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 979 adet işlem
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 78 kaybederek (% -0.38 ) 1, 504
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, DITAS, IHAAS, DOBUR, DIRIT