***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









3/08/2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-10043 sayılı yazısı ile onaylanan izahnamenin birinci bölümü ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960203BIST