***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
24.08.2021 15:25
3/08/2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-10043 sayılı yazısı ile onaylanan izahnamenin birinci bölümü ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960203
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
18:058,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
18:059,9228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0171
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9332
En Düşük
9,8619
18:05489,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 489,11
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|24,86
|15.539.414
|% 10,00
|
|BALAT
|5,17
|1.357.318
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|2.308.695
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.848.400
|% -9,95
|
|EDATA
|16,62
|96.288.822
|% -9,62
|
|VBTYZ
|22,46
|77.742.077
|% -9,22
|
|AGYO
|4,55
|88.381.544
|% -8,45
|
|SANFM
|20,58
|6.411.520
|% -7,13
|
|THYAO
|12,81
|1.466.677.202
|% 2,56
|
|GARAN
|9,55
|1.196.767.315
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.196.767.315
|% 0,00
|
|THYAO
|12,81
|1.466.677.202
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|140.570.802
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4316
|8,4373
|% 0,21
|
|Euro
|9,9041
|9,9228
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,5270
|11,5848
|% -0,03
|
|Frank
|9,1940
|9,2494
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2383
|2,2495
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,91
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,07
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|1,60
|