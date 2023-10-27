***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 27.10.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Ekim 2023 tarihli toplantısındaŞirketimizin 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirketimiz faaliyetleri ve özkaynakları içerisinde düşük kalmış olması nedeniyle 2023 yılsonu ve ilerleyen dönemlerdeki finansal sonuçlarına göre belirlenecek oranlarda yapılması planlanan bedelsiz sermaye artışlarında daha hızlı aksiyon alınabilmesi amacıylaŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinde yer alan 2021 - 2025 yılları arasında geçerli 1.000.000.000 TL (bir milyar TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2023 - 2027 yılları arasında geçerli olmak üzere 2.000.000.000 TL (iki milyar TL)'ye arttırılması amacıyla esas sözleşmenin tadili hususunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.Esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.Esas sözleşme tadili hususunda gerekli iznin alınması için 27 Ekim 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 RYGYO_EKİM_23_ESAS SÖZLEŞME_ESKİ-YENİ METİN.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210785BIST