Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.04.2024 20:10
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına Yönelik Esas Sözleşme Tadili Genel Kurul Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 27.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.11.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.04.2024
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirketimiz faaliyetleri ve özkaynakları içerisinde düşük kalmış olması nedeniyle 2023 yılsonu ve ilerleyen dönemlerdeki finansal sonuçlarına göre belirlenecek oranlarda yapılması planlanan bedelsiz sermaye artışlarında daha hızlı aksiyon alınabilmesi amacıyla
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinde yer alan 2021 - 2025 yılları arasında geçerli 1.000.000.000 TL (bir milyar TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2023 - 2027 yılları arasında geçerli olmak üzere 2.000.000.000 TL (iki milyar TL)'ye arttırılması amacıyla esas sözleşmenin tadili hususu ekteki şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.11.2023 tarih ve E-12233903-340.08-44940 sayılı yazısıyla onaylandığı tarfımıza bildirilmiştir.
SPK tarafından uygun görülen esas sözleşme tadili için 14 Kasım 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmış, başvurumuzun Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Kaım 2023 tarihinde E-50035491-431.02-00091341766 sayılı yazısıyla uygun görüldüğü Şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, 17.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274112


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.530
Değişim :  -0,18% |  -17,62
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.504 En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4581 32,4890 % 0,12  
Euro 34,6601 34,7094 % 0,48  
Sterlin 40,4889 40,6918 % 0,32  
Frank 35,6998 35,8787 % 0,35  
Riyal 8,6606 8,7040 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,34 28,38 % 0,66  
Platin 944,15 946,11 % 0,66  
Paladyum 1.027,84 1.032,78 % 0,66  
Brent Pet. 87,53 87,53 % 0,66  
Altın Ons 2.374,13 2.374,41 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru