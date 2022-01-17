***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
17.01.2022 14:46
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Adana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 0 Ada 1828, 1829, 1832, 1833, 1834,1835, 1901 Parsel 46.032,10 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/01/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
23.016.100 TL+KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,75
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%5,43
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,69
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%0,82
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%10,29
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
14/01/2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
My Yeşil Yapı Emlak İnş.Turizm Mob.Har.Nak.ve Petrol Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
13/01/2022 - REYS-202200001
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
24.560.000 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar
Şirketimizin 14/01/2022 tarih ve 690 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Adana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 0 Ada 1828, 1829, 1832, 1833, 1834,1835, 1901 Parsel üzerinde bulunan My Yeşil Yapı Emlak İnş.Turizm Mob.Har.Nak.ve Petrol Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti.'ye ait 46.032,10 m2'lik arsa KDV dahil 27.158.998 TL bedel ile peşin olarak satın alınmıştır. Söz konusu arsa piyasada ciddi miktarda lojistik depo ihtiyacı olması nedeniyle satın alınmış olup, arsa üzerine Adana 6 projesi olarak Mevcut ve Yeni Müşterilerimiz için yaklaşık 35.000 m2'lik lojistik depo yapılması planlanmaktadır. Yeni inşa edilecek Adana 6. depomuz ile bölgede kapalı alanda toplam 116.581 m2'ye ulaşmak hedeflenmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994653
BIST