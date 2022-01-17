***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAdana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 0 Ada 1828, 1829, 1832, 1833, 1834,1835, 1901 Parsel 46.032,10 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/01/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli23.016.100 TL+KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%1,75Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%5,43Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,69Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%0,82İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%10,29Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih14/01/2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafMy Yeşil Yapı Emlak İnş.Turizm Mob.Har.Nak.ve Petrol Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası13/01/2022 - REYS-202200001Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEmek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar24.560.000 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştirAçıklamalarŞirketimizin 14/01/2022 tarih ve 690 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Adana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 0 Ada 1828, 1829, 1832, 1833, 1834,1835, 1901 Parsel üzerinde bulunan My Yeşil Yapı Emlak İnş.Turizm Mob.Har.Nak.ve Petrol Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti.'ye ait 46.032,10 m2'lik arsa KDV dahil 27.158.998 TL bedel ile peşin olarak satın alınmıştır. Söz konusu arsa piyasada ciddi miktarda lojistik depo ihtiyacı olması nedeniyle satın alınmış olup, arsa üzerine Adana 6 projesi olarak Mevcut ve Yeni Müşterilerimiz için yaklaşık 35.000 m2'lik lojistik depo yapılması planlanmaktadır. Yeni inşa edilecek Adana 6. depomuz ile bölgede kapalı alanda toplam 116.581 m2'ye ulaşmak hedeflenmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994653BIST