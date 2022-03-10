***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİzmir İli Bayındır İlçesi Canlı Mahalle 106 Ada 1-2-3 Parsel 7.957 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/03/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli10.503.240-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,63Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%2,10Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,19Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%0,21İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%3,23Alım Koşulları%25'i peşin, kalan kısmı 60 eşit taksitleİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih09/03/2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafT.C.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplı Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/03/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası21/01/2022 - ÖZEL 2022 - 140Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar11.225.000-TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştirAçıklamalarŞirketimizin 09/03/2022 tarih ve 706 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda İzmir İli Bayındır İlçesi Canlı Mahallesi le 106 Ada 1-2-3 Parsel üzerinde bulunan T.C.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'ye ait 7.957 m2'lik arsa 10.503.240-TL bedel ile satın alınmıştır. Alınan arsa için %25'i olan 2.625.810 TL peşin olarak ödenmiş, kalan kısım 60 eşit taksitte ödenecektir. Söz konusu arsa üzerine, Mevcut ve Yeni Müşterilerimiz için yaklaşık 5.000 m2'lik lojistik depo yapılması planlanmaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009058BIST