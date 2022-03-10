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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

10.03.2022 15:56
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir İli Bayındır İlçesi Canlı Mahalle 106 Ada 1-2-3 Parsel 7.957 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
10.503.240-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,63
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%2,10
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,19
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%0,21
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3,23
Alım Koşulları
%25'i peşin, kalan kısmı 60 eşit taksitle
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09/03/2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
T.C.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplı Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/03/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
21/01/2022 - ÖZEL 2022 - 140
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
11.225.000-TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar

Şirketimizin 09/03/2022 tarih ve 706 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda İzmir İli Bayındır İlçesi Canlı Mahallesi le 106 Ada 1-2-3 Parsel üzerinde bulunan T.C.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'ye ait 7.957 m2'lik arsa 10.503.240-TL bedel ile satın alınmıştır. Alınan arsa için %25'i olan 2.625.810 TL peşin olarak ödenmiş, kalan kısım 60 eşit taksitte ödenecektir. Söz konusu arsa üzerine, Mevcut ve Yeni Müşterilerimiz için yaklaşık 5.000 m2'lik lojistik depo yapılması planlanmaktadır. 
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009058


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Yarım 3.042 3.123 69,85  
Çeyrek 1.526 1.561 34,92  
Gümüş.Ons 25,77 25,80 0,04  
Gümüş Gr. 12,34 12,35 0,23  
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