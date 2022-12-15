***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
15.12.2022 16:11
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Adana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 0 Ada 1902 Parsel toplam 3.146,28 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/12/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
5.280.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,16
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%1,06
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,09
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,62
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15/12/2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
T.C.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30/09/2022 - REYS-202200093
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
4.720.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Mıuhammen Bedel üzerinde peşin bedel ile alım yapılmıştır
Açıklamalar
Şirketimizin 15/12/2022 tarih ve 753 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Adana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 0 Ada 1902 Parsel üzerinde bulunan T.C.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait toplam 3.146,28 m2 arsa 5.280.000-TL bedel ile peşin olarak satın alınmıştır. Satın alınan işbu arsa ile birlikte Mevcut ve Yeni Müşterilerimiz için inşa edilecek yaklaşık 38.000 m2 büyüklüğündeki Adana 6 depo projesinin toplam arsa büyüklüğü 54.130 m2 olmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087558
BIST