***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAdana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 0 Ada 1902 Parsel toplam 3.146,28 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/12/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli5.280.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,16Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%1,06Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,09Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%1İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,62Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15/12/2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafT.C.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası30/09/2022 - REYS-202200093Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEmek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar4.720.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiMıuhammen Bedel üzerinde peşin bedel ile alım yapılmıştırAçıklamalarŞirketimizin 15/12/2022 tarih ve 753 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Adana İli Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 0 Ada 1902 Parsel üzerinde bulunan T.C.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait toplam 3.146,28 m2 arsa 5.280.000-TL bedel ile peşin olarak satın alınmıştır. Satın alınan işbu arsa ile birlikte Mevcut ve Yeni Müşterilerimiz için inşa edilecek yaklaşık 38.000 m2 büyüklüğündeki Adana 6 depo projesinin toplam arsa büyüklüğü 54.130 m2 olmuştur.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087558BIST