***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü32.071,23 m²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23.01.2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli224.498.610-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%1,8Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%44Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,36Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%1,16İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%28,9Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih24.01.2024Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafRüstem HarmandalıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/12/2023Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası22.01.2024 - REYS-202400001Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEmek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar352.784.000-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştirAçıklamalarŞirketimizin 23.01.2024 tarih ve 784 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Yukarımahalle Mahellesi 849 Ada 11 Parsel üzerinde bulunan Rüstem Harmandalı'na ait 32.071,23 m² arsa KDV hariç 224.498.610 TL bedel ile satın alınmıştır.Söz konusu arsa üzerine mevcut veya yeni müşterilerimize kiraya verilmek üzere tesis geliştirilmesi planlanmaktadır.Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu iş bu yazımızın ekinde yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242661BIST