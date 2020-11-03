***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi G22b14a1c Pafta 1990 Parsel 17.425,92 m2 arsa üzerinde bulunan 48.884 m2 deponun 4.500 m2 depolama alanıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03/11/2020İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%1,88Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık olup, toplam 250.000-TL+KDV'dir.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,02Karşı TarafD-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi03/11/2020Kira Süresi3 ayÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası06/12/2019 - 2019-ÖZEL-0272Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıA Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarm2 aylık bedeli 25-TL, deponun yıllık kira bedeli 13.380.000-TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiKiralama kısa süreli olduğundan gerçekleştirilememiştir.AçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi G22b14a1c Pafta 1990 Parsel üzerindeki 17.425,92 m2 arsa üzerinde bulunan 48.884 m2 deponun 4.500 m2 depolama alanı "D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş."ye 3 aylığına kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 3 ayda 250.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885757BIST