***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüDüzce İli Akçakoca İlçesi Çiçekpınar Köyü 130 Ada 4 Parsel 18.077 m2 arsa üzerinde bulunan 3.168 m2 deponun 10.000 ton fındık depolama kapasiteli kapalı depolama alanıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/08/2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,07Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık olup, toplam kira bedeli 875.000-TL+KDV'dir.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,08Karşı TarafFerrero Fındık İthalat ve İhracat Tic.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/08/2021Kira Süresi1 seneÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası30/11/2020 - ÖZEL 2020-902Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarDeponun aylık kira bedeli 27.000-TL'dir.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştirAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan Düzce İli Akçakoca İlçesi Çiçekpınar Köyü 130 Ada 4 Parsel üzerindeki 18.077 m2 arsa üzerinde bulunan 3.168 m2 deponun 10.000 ton fındık depolama kapasiteli kapalı depolama alanı "Ferrero Fındık İthalat ve İhracat Tic.A.Ş."ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 875.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959222BIST