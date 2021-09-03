***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
03.09.2021 11:38
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/08/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2080 Ada 1 Parsel 23.188,45 m2 arsa üzerinde bulunan 57.387 m2 deponun 500 m2'lik depolama alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/09/2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,76
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık olup, toplam kira bedeli 160.000 TL+KDV'dir.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
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İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,02
Karşı Taraf
Tiamob Tedarik Hizmetleri A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
02/09/2021
Kira Süresi
1 sene
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
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Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30/11/2020 - ÖZEL 2020-878
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
m2 aylık bedeli 24,35-TL, deponun yıllık kira bedeli 16.768.481,40-TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2080 Ada 1 Parsel üzerindeki 23.188,45 m2 arsa üzerinde bulunan 57.387 m2 deponun 500 m2'lik depolama alanı, 06/08/2020 tarihinde özel durum açıklaması ile kiralama sözleşmesini kamuoyuna duyurduğumuz kiracımız "Tiamob Tedarik Hizmetleri A.Ş."ye ek protokol yapılarak 1 seneliğine kiraya verilmiştir.
Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 160.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961649
BIST