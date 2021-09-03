***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİzmir İli Kemalpaşa İlçesi Ansızca Köyü 253 Ada 2 Parsel 12.902,23 m2 arsa üzerine inşa edilecek asma katlar dahil 7.128 m2 deponun tamamıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03/09/2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,48Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri 1.sene için 1.600.000-TL+KDV olup, kira bedelinde 1 yıllık periyotlarda TUIK tarafından ilan edilen TUFE 'deki 12 aylık artışın ortalamasına göre artış uygulanacaktır. Toplam kira bedeli yaklaşık 62.000.000 TL+KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%6,68Karşı TarafBidfood Efe Dağıtım ve Pazarlama A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi03/09/2021Kira Süresi10 seneÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası10/08/2021 - Özel 2021-1088Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarTaşınmazın piyasa değeri 15.000.000 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiKiralama piyasa şartlarına göre yapılmıştırAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Ansızca Köyü 253 Ada 2 Parsel üzerindeki 12.902,23 m2 arsa üzerine inşa edilecek asma katlar dahil 7.128 m2 deponun tamamı 01/04/2022 tarihinden itibaren başlamak üzere "Bidfood Efe Dağıtım ve Pazarlama A.Ş."ye 5 yıl+5 yıl toplam 10 yıllığına kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan yaklaşık 62.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961680BIST