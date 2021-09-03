***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
03.09.2021 13:29
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Ansızca Köyü 253 Ada 2 Parsel 12.902,23 m2 arsa üzerine inşa edilecek asma katlar dahil 7.128 m2 deponun tamamı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/09/2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,48
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri 1.sene için 1.600.000-TL+KDV olup, kira bedelinde 1 yıllık periyotlarda TUIK tarafından ilan edilen TUFE 'deki 12 aylık artışın ortalamasına göre artış uygulanacaktır. Toplam kira bedeli yaklaşık 62.000.000 TL+KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
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İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%6,68
Karşı Taraf
Bidfood Efe Dağıtım ve Pazarlama A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
03/09/2021
Kira Süresi
10 sene
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
10/08/2021 - Özel 2021-1088
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Taşınmazın piyasa değeri 15.000.000 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Kiralama piyasa şartlarına göre yapılmıştır
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Ansızca Köyü 253 Ada 2 Parsel üzerindeki 12.902,23 m2 arsa üzerine inşa edilecek asma katlar dahil 7.128 m2 deponun tamamı 01/04/2022 tarihinden itibaren başlamak üzere "Bidfood Efe Dağıtım ve Pazarlama A.Ş."ye 5 yıl+5 yıl toplam 10 yıllığına kiraya verilmiştir.
Kiraya verilen depodan yaklaşık 62.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961680
BIST