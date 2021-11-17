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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

17.11.2021 13:33
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesis


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Antalya İli Kepez İlçesi Sütçüler Mahallesi 26772 Ada 2 Parsel 3.000 m2 arsa üzerinde bulunan 5.730 m2 deponun 800 m2 çatı depolama alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/11/2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,15
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık olup, 1.sene için 100.000-TL+KDV olup, kira bedelinde 1 yıllık periyotlarda TUIK tarafından ilan edilen TUFE 'deki 12 aylık artışın ortalamasına göre artış uygulanacaktır. Toplam kira bedeli yaklaşık 350.000-TL+KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,03
Karşı Taraf
Yetimoğlu Motorlu Araçlar San.ve Tic.Ltd.Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/11/2021
Kira Süresi
3 sene
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30/11/2020 - ÖZEL 2020-892
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
m2 aylık bedeli 25-TL, deponun
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 149,60 21.464.010 % 10,00  
TETMT 173,20 2.517.598 % 9,97  
MERCN 12,28 26.590.984 % 8,19  
PRKAB 40,00 182.209.676 % 8,11  
BASGZ 16,90 284.110.212 % 7,85  
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Dolar 10,4620 10,4683 % 1,47  
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Sterlin 14,1037 14,1745 % 2,16  
Frank 11,2648 11,3326 % 2,04  
Riyal 2,7992 2,8133 % 2,08  
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13:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 8,51  
Altın Gr. 623 623 9,65  
Cumhuriyet 4.119 4.181 48,00  
Tam 4.106 4.209 56,17  
Yarım 1.985 2.036 27,16  
Çeyrek 995 1.018 13,59  
Gümüş.Ons 25,03 25,05 0,23  
Gümüş Gr. 8,39 8,40 0,17  
B. Petrol 81,65 81,65 -0,78  
Seans Raporu 13:25
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