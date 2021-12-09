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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

09.12.2021 12:06
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesis


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Antalya İli Kumluca İlçesi Sarıkavak Mahallesi 294 Ada 24 Parsel 10.132,75 m2 arsa üzerinde bulunan 8.045 m2 deponun 3.500 m2'lik depolama alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/12/2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,51
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık olup, 1.sene için 400.000-TL+KDV olup, kira bedelinde 1 yıllık periyotlarda TUIK tarafından ilan edilen TUFE 'deki 12 aylık artışın ortalamasına göre artış uygulanacaktır. Toplam kira bedeli yaklaşık 1.000.000 TL+KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,08
Karşı Taraf
Henka Kimya Tarım San.Ticaret Ltd.Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/12/2021
Kira Süresi
2 sene
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
06/12/2021 - Özel 2021-1876
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
m2 aylık bedeli 23,83-TL, deponun yıllık kira bedeli 2.300.065,50-TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Kiralama piyasa şartlarına göre yapılmıştır
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde bulunan Antalya İli Kumluca İlçesi Sarıkavak Mahallesi 294 Ada 24 Parsel üzerindeki 10.132,75 m2 arsa üzerinde bulunan 8.045 m2 deponun 3.500 m2'lik depolama alanı "Henka Kimya Tarım San.Ticaret Ltd.Şti."ye 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere 2 seneliğine kiraya  verilmiştir. 
Kiraya verilen depodan 2 senede 1.000.000 TL+KDV gelir elde edilecektir. 
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982349


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RALYH 15,30 5.329.633 % 9,99  
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DOBUR 168,60 12.729.637 % 9,98  
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Cumhuriyet 5.219 5.298 22,00  
Tam 5.193 5.325 16,54  
Yarım 2.510 2.576 8,00  
Çeyrek 1.259 1.288 4,00  
Gümüş.Ons 22,22 22,25 -0,21  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 -0,00  
B. Petrol 75,21 75,21 -0,61  
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