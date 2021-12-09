***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAntalya İli Kumluca İlçesi Sarıkavak Mahallesi 294 Ada 24 Parsel 10.132,75 m2 arsa üzerinde bulunan 8.045 m2 deponun 3.500 m2'lik depolama alanıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/12/2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,51Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık olup, 1.sene için 400.000-TL+KDV olup, kira bedelinde 1 yıllık periyotlarda TUIK tarafından ilan edilen TUFE 'deki 12 aylık artışın ortalamasına göre artış uygulanacaktır. Toplam kira bedeli yaklaşık 1.000.000 TL+KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,08Karşı TarafHenka Kimya Tarım San.Ticaret Ltd.Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/12/2021Kira Süresi2 seneÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası06/12/2021 - Özel 2021-1876Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarm2 aylık bedeli 23,83-TL, deponun yıllık kira bedeli 2.300.065,50-TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiKiralama piyasa şartlarına göre yapılmıştırAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan Antalya İli Kumluca İlçesi Sarıkavak Mahallesi 294 Ada 24 Parsel üzerindeki 10.132,75 m2 arsa üzerinde bulunan 8.045 m2 deponun 3.500 m2'lik depolama alanı "Henka Kimya Tarım San.Ticaret Ltd.Şti."ye 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere 2 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 2 senede 1.000.000 TL+KDV gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982349BIST