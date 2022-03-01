***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









an Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAdana İli Seyhan İlçesi Sarı Hamzalı Mahallesi 12249 Ada 5 Parsel 28.810,33 m2 arsa üzerinde bulunan 3.770 m2'lik deponun 1.000 m2'lik ofis ve 360 m2'lik depolama alanıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/03/2022İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,05Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri 2 ayda bir peşin yapılacak olup, toplam kira bedeli yaklaşık 120.000 TL+KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,009Karşı TarafMesan Yapı İnşaat Nak.Turizm Taah.Tic.San.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/03/2022Kira Süresi1 seneÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası29/12/2021 - ÖZEL 2021-1853Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarm2 aylık bedeli 63,50-TL, deponun yıllık kira bedeli 2.700.528-TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiKiralama piyasa şartlarına göre yapılmıştır.AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Adana İli Seyhan İlçesi Sarı Hamzalı Mahallesi 12249 Ada 5 Parsel üzerinde bulunan 28.810,33 m2 arsa üzerinde bulunan 3.770 m2'lik deponun 1.000 m2'lik ofis ve 360 m2'lik depolama alanı "Mesan Yapı İnşaat Nak.Turizm Taah.Tic.San.A.Ş."ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 120.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005723BIST