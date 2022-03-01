***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
01.03.2022 14:04
an Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Adana İli Seyhan İlçesi Sarı Hamzalı Mahallesi 12249 Ada 5 Parsel 28.810,33 m2 arsa üzerinde bulunan 3.770 m2'lik deponun 1.000 m2'lik ofis ve 360 m2'lik depolama alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/03/2022
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,05
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri 2 ayda bir peşin yapılacak olup, toplam kira bedeli yaklaşık 120.000 TL+KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
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İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,009
Karşı Taraf
Mesan Yapı İnşaat Nak.Turizm Taah.Tic.San.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/03/2022
Kira Süresi
1 sene
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
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Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
29/12/2021 - ÖZEL 2021-1853
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
m2 aylık bedeli 63,50-TL, deponun yıllık kira bedeli 2.700.528-TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Kiralama piyasa şartlarına göre yapılmıştır.
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Adana İli Seyhan İlçesi Sarı Hamzalı Mahallesi 12249 Ada 5 Parsel üzerinde bulunan 28.810,33 m2 arsa üzerinde bulunan 3.770 m2'lik deponun 1.000 m2'lik ofis ve 360 m2'lik depolama alanı "Mesan Yapı İnşaat Nak.Turizm Taah.Tic.San.A.Ş."ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir.
Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 120.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005723
BIST