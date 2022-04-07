***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
07.04.2022 16:09
an Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2087 Ada 3 Parsel 7.037 m2 arsa üzerinde bulunan 7.931 m2'lik deponun 2.224 m2'lik depolama alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/04/2022
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,08
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık olup, toplam kira bedeli yaklaşık 1.140.000 TL+KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
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İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,31
Karşı Taraf
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
07/04/2022
Kira Süresi
1 sene
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
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Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
29/12/2021- ÖZEL 2021-1862
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
m2 aylık bedeli 32,91-TL, deponun yıllık kira bedeli 3.132.000,00-TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2087 Ada 3 Parsel üzerindeki 7.037 m2 arsa üzerinde bulunan 7.931 m2'lik deponun 2.224 m2'lik depolama alanı "Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş."ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir.
Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 1.140.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017106
BIST