Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

28.06.2022 12:21
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesis

an Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 841 Ada 12 Parsel 6.433,40 m2 arsa üzerinde bulunan 8.906 m2 deponun 2.750 m2'lik depolama alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/06/2022
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,39
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık peşin olup, toplam kira bedeli yaklaşık 4.300.000 TL+KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,28
Karşı Taraf
ETT Lojistik Ticaret Ltd.Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/06/2022
Kira Süresi
1 sene
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
29/12/2021- ÖZEL 2021-1837
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
m2 aylık bedeli 30-TL, deponun yıllık kira bedeli 3.188.880,00-TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 841 Ada 12 Parsel 6.433,40 m2 arsa üzerinde bulunan 8.906 m2 deponun 2.750 m2'lik depolama alanı "ETT Lojistik Ticaret Ltd.Şti."ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir.
Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 4.300.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039644


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:322.528
Değişim :  -0,05% |  -1,28
Açılış :  2.545  
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561 En Düşük
2.519
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 56,10 2.779.173 % 10,00  
MAKIM 18,82 6.807.589 % 9,99  
RODRG 22,30 8.349.601 % 9,96  
ORMA 32,76 472.823 % 9,20  
OYAYO 8,50 7.099.917 % 9,11  
daha fazla
15:30 Alış Satış %  
Dolar 16,6504 16,6618 % 0,82  
Euro 17,5555 17,5795 % 0,30  
Sterlin 20,3212 20,4231 % 0,51  
Frank 17,3619 17,4665 % 0,84  
Riyal 4,4268 4,4490 % 0,81  
daha fazla
15:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 2,16  
Altın Gr. 976 976 6,99  
Cumhuriyet 6.520 6.618 25,00  
Tam 6.497 6.593 1,00  
Yarım 3.189 3.225 1,00  
Çeyrek 1.598 1.612 0,00  
Gümüş.Ons 21,25 21,28 0,11  
Gümüş Gr. 11,34 11,36 0,10  
B. Petrol 113 113 1,82  
Seans Raporu 15:30
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru