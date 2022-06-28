***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









an Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 841 Ada 12 Parsel 6.433,40 m2 arsa üzerinde bulunan 8.906 m2 deponun 2.750 m2'lik depolama alanıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/06/2022İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%1,39Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık peşin olup, toplam kira bedeli yaklaşık 4.300.000 TL+KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,28Karşı TarafETT Lojistik Ticaret Ltd.Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/06/2022Kira Süresi1 seneÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası29/12/2021- ÖZEL 2021-1837Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarm2 aylık bedeli 30-TL, deponun yıllık kira bedeli 3.188.880,00-TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştirAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 841 Ada 12 Parsel 6.433,40 m2 arsa üzerinde bulunan 8.906 m2 deponun 2.750 m2'lik depolama alanı "ETT Lojistik Ticaret Ltd.Şti."ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 4.300.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039644BIST