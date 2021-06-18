***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyündeki Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 841 Ada 12 Nolu Parsel üzerinde bulunan 6.433,40 m2'lik arsanın üzerine Çayırova Kampüsü içerisindeki 13.Depolama Binası olarak 8.906 m2'lik yeni tesis yapılacaktır. Yapılacak yeni depolama binası için Obitaş Ortadoğu Birlik İnşaat Taahhüt A.Ş. ile şirketimiz arasında 120 günde teslim edilmek üzere 2.913.210,50-TL+KDV bedel ile Kaba İnşaat İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943026BIST