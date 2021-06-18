***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2021 13:39
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyündeki Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 841 Ada 12 Nolu Parsel üzerinde bulunan 6.433,40 m2'lik arsanın üzerine Çayırova Kampüsü içerisindeki 13.Depolama Binası olarak 8.906 m2'lik yeni tesis yapılacaktır. Yapılacak yeni depolama binası için Obitaş Ortadoğu Birlik İnşaat Taahhüt A.Ş. ile şirketimiz arasında 120 günde teslim edilmek üzere 2.913.210,50-TL+KDV bedel ile Kaba İnşaat İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943026
BIST
14:061.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
14:068,7053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0140
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
14:0610,3766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0209
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
14:06500,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,06
|Açılış
|: 500,49
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler14:06
|IDGYO
|6,05
|1.239.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.112.211
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.810.609
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.945.852
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.462.698
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|THYAO
|14,57
|841.485.138
|% -0,61
|
|GARAN
|8,28
|444.103.773
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,13
|329.124.364
|% 0,47
|
|KRDMD
|6,98
|314.004.365
|% -2,65
|
|KOZAL
|122,90
|309.191.166
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,13
|329.124.364
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,17
|151.144.845
|% 0,00
|
|THYAO
|14,57
|841.485.138
|% -0,61
|
|GARAN
|8,28
|444.103.773
|% 1,10
|
|KRDMD
|6,98
|314.004.365
|% -2,65
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7031
|8,7053
|% -0,16
|
|Euro
|10,3702
|10,3766
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0350
|12,0953
|% -0,59
|
|Frank
|9,4080
|9,4647
|% -0,57
|
|Riyal
|2,3084
|2,3200
|% -0,42
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|18,63
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,35
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|25,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|18,93
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|9,16
|
|Çeyrek
|800
|818
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|-0,51
|