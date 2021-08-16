***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/06/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 08/06/2021 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile portföyümüze aldığımız, Ankara İli Sincan İlçesi Yeni Cimşit Mahallesi 415 Ada 30 Parselde bulunan gayrimenkulümüzün tapudaki cins değişikliği tamamlanmıştır. Cins değişikliği tamamlanan gayrimenkulümüz üzerine Oto Galericiler Çarş/AVM'si olarak yaklaşık asma katlı 90 adet dükkan yapılması için en kısa sürede İnşaat Yapı Ruhsatı alım işlemlerine başlanacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958298BIST