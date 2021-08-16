***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2021 16:44
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/06/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 08/06/2021 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile portföyümüze aldığımız, Ankara İli Sincan İlçesi Yeni Cimşit Mahallesi 415 Ada 30 Parselde bulunan gayrimenkulümüzün tapudaki cins değişikliği tamamlanmıştır. Cins değişikliği tamamlanan gayrimenkulümüz üzerine Oto Galericiler Çarş/AVM'si olarak yaklaşık asma katlı 90 adet dükkan yapılması için en kısa sürede İnşaat Yapı Ruhsatı alım işlemlerine başlanacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958298
BIST
16:531.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.451
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|Önceki Kapanış
|: 1.448
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1.462
En Düşük
1.451
16:538,4716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
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|Açılış
|: 8,4750
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,4406
16:539,9895
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 487,53
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488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler16:53
|VKING
|8,36
|1.938.843
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.516.981
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.374.295
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.012.236
|% 9,99
|
|DAGI
|3,83
|90.908.513
|% -9,88
|
|KGYO
|7,02
|37.380.278
|% -9,42
|
|MARKA
|4,88
|4.091.370
|% -6,15
|
|PRZMA
|4,64
|7.523.976
|% -6,07
|
|EDIP
|3,53
|18.118.445
|% -5,87
|
|GARAN
|9,43
|1.357.010.976
|% 1,73
|
|THYAO
|12,54
|679.650.069
|% 0,97
|
|GENIL
|16,05
|647.275.781
|% 8,96
|
|AKBNK
|5,65
|645.311.831
|% 3,10
|
|YKBNK
|2,55
|541.979.825
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,55
|541.979.825
|% 2,41
|
|GARAN
|9,43
|1.357.010.976
|% 1,73
|
|ODAS
|1,38
|168.658.012
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,65
|645.311.831
|% 3,10
|
|DARDL
|2,73
|206.460.698
|% 6,64
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4708
|8,4716
|% -0,53
|
|Euro
|9,9831
|9,9895
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,7141
|11,7728
|% -0,52
|
|Frank
|9,2725
|9,3284
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2561
|2,2674
|% -0,36
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,34
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-11,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-9,37
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-3,97
|
|Çeyrek
|779
|796
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,34
|68,34
|-2,25
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