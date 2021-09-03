***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 09:41
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 500.000.000-TL'ye artırılması sürecinde, Şirketimiz 1.942.105,01 adet B Grubu pay karşılığında toplam 2.005.262,85 TL nakden ödeyerek sermaye artırımına katılmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961600
BIST
10:031.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.480
10:038,3259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0518
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3322
En Düşük
8,2680
10:039,9043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0538
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,9043
En Düşük
9,8180
10:03484,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,53
|Açılış
|: 484,10
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
485,31
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler10:03
|YEOTK
|22,00
|31.592
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,31
|451.386
|% 9,95
|
|EGEPO
|6,65
|4.788.366
|% 9,92
|
|ORCAY
|11,97
|1.533.596
|% 9,92
|
|TGSAS
|15,80
|1.653.675
|% 7,34
|
|ISBIR
|98,65
|211.703
|% -9,99
|
|KERVN
|0,56
|321.135
|% -9,68
|
|UFUK
|19,90
|104.435
|% -7,10
|
|KENT
|197,30
|207.757
|% -4,69
|
|MARKA
|5,06
|56.920
|% -3,62
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,00
|
|FENER
|37,02
|463.188.553
|% 0,00
|
|SISE
|8,86
|370.093.492
|% 0,00
|
|GESAN
|23,00
|248.817.179
|% 0,00
|
|RTALB
|24,52
|238.749.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,37
|196.130.960
|% 0,85
|
|SISE
|8,86
|370.093.492
|% 0,00
|
|HALKB
|4,80
|181.887.337
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|33.983.926
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3220
|8,3259
|% 0,63
|
|Euro
|9,8828
|9,9043
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,4599
|11,5174
|% 0,39
|
|Frank
|9,0560
|9,1106
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2094
|2,2205
|% 0,43
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|4,22
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|0,12
|