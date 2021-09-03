***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 09:42
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 500.000.000-TL'ye artırılması sürecinde, SPK tarafından onaylanan izahnamenin E3 maddesinde belirtildiği üzere yeni pay alma haklarının tamamını kullanacaklarını taahhüt eden ortaklarımızdan Durmuş Döven B Grubu toplam 229.473,67 adet pay karşılığında toplam 236.936,22 TL nakden ödeyerek sermaye artırımına katılmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961601
BIST
10:041.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.480
10:048,3224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0483
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3322
En Düşük
8,2680
10:049,8866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0361
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,9028
En Düşük
9,8180
10:04484,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,53
|Açılış
|: 484,10
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
485,31
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler10:04
|YEOTK
|22,00
|67.012
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,31
|451.386
|% 9,95
|
|EGEPO
|6,65
|6.713.248
|% 9,92
|
|ORCAY
|11,97
|1.982.866
|% 9,92
|
|FRIGO
|20,56
|12.670.424
|% 9,89
|
|ISBIR
|98,65
|211.703
|% -9,99
|
|KERVN
|0,56
|321.135
|% -9,68
|
|UFUK
|19,90
|104.435
|% -7,10
|
|KENT
|197,30
|207.757
|% -4,69
|
|GLRYH
|2,46
|529.096
|% -4,65
|
|THYAO
|13,04
|83.162.130
|% 1,09
|
|GARAN
|9,85
|48.383.248
|% -0,10
|
|KRDMD
|7,75
|36.490.869
|% 0,65
|
|SKBNK
|1,05
|33.983.926
|% 0,00
|
|FENER
|37,30
|14.153.121
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,05
|33.983.926
|% 0,00
|
|THYAO
|13,04
|83.162.130
|% 1,09
|
|ODAS
|1,55
|9.186.094
|% 0,65
|
|GARAN
|9,85
|48.383.248
|% -0,10
|
|KRDMD
|7,75
|36.490.869
|% 0,65
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3170
|8,3224
|% 0,58
|
|Euro
|9,8791
|9,8866
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,4500
|11,5075
|% 0,30
|
|Frank
|9,0502
|9,1047
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2070
|2,2181
|% 0,32
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|2,99
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|73,04
|73,04
|0,01
|