***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2021 14:40
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan depolarımızı Yeşil Lojistik kapsamında karbon salınımını azaltan "Solar Depolara" çevirmeye, yeni depolarımız da " Solar Depo" olarak inşa edilmeye devam edilmektedir.
Depo gelirlerimizi artırmak ve elektrik tüketim maliyetlerimizi düşürmek amacıyla depomuzda kullanılmak üzere, İstanbul Tuzla Orhanlı'daki depomuzun çatısının üzerine 30/03/2021 tarihinde 1.etabı kurulan yeni GES tesisinin, 1.584 kWp gücünde 2.etabı kurulacak, böylece toplam kurulu gücü 2.431 kWp'ye çıkmış olacaktır. Bu tesis ile birlikte depo çatılarımızın üzerine kurulmuş olan GES Tesisleri kurulu güç toplamı 21.3 MWp'ye ulaşmış olacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961945
BIST
15:171.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,76
|Açılış
|: 1.431
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|Önceki Kapanış
|: 1.434
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1.446
En Düşük
1.428
15:178,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
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|: 8,4530
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8,4434
15:1710,0397
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|Açılış
|: 9,9850
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15:17489,64
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|Önceki Kapanış
|: 486,74
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490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:17
|ORCAY
|14,33
|158.917.736
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.955.959
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.928
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.189.652
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.886.078
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|YAPRK
|33,94
|12.999.625
|% -2,75
|
|GARAN
|9,47
|1.179.418.121
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,54
|540.831.495
|% 0,40
|
|THYAO
|12,48
|409.452.946
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,31
|371.379.709
|% 0,69
|
|EREGL
|18,03
|314.287.151
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|540.831.495
|% 0,40
|
|GARAN
|9,47
|1.179.418.121
|% 0,64
|
|HALKB
|4,77
|307.327.178
|% 2,14
|
|ODAS
|1,47
|76.566.428
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,60
|30.586.862
|% -1,64
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4652
|8,4702
|% 0,09
|
|Euro
|10,0318
|10,0397
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,6630
|11,7215
|% 0,41
|
|Frank
|9,1772
|9,2325
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2477
|2,2590
|% -0,05
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.220
|3.302
|14,94
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,22
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|0,56
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Seans Raporu
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