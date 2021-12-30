***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2021 16:35
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Adana İli Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 151 Ada 12 Parsel'deki 46.946,40 m2'lik arsa üzerine asma katlarla birlikte inşa edilen 32.444 m2'lik lojistik deponun (Adana 5 Depo) Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alınmıştır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987146
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -31,81
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.861
18:0513,2669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0846
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,3085
En Düşük
13,0892
18:0515,1284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2014
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,1284
En Düşük
14,8304
18:05769,80
En Yüksek
|Değişim
|: 4,75%
|| 34,93
|Açılış
|: 767,78
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,79
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2636
|13,2669
|% 0,64
|
|Euro
|15,0102
|15,1284
|% 1,35
|
|Sterlin
|17,7459
|17,8349
|% 4,23
|
|Frank
|14,3620
|14,4485
|% 4,13
|
|Riyal
|3,5000
|3,5176
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,08
|
|Altın Gr.
|768
|768
|32,91
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,10
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,08
|
|B. Petrol
|79,15
|79,15
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
-
17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında