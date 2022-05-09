***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 09:34
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Erzurum İli Palandöken İlçesindeki mülkiyetimizde Şehir-Kayak Oteli (Yüksek Yıldızlı) işletilmesi için Holiday Inn şirketi ile 10 yılı kesin 10 yılı da opsiyonel olarak toplam 20 yıl süre ile sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027631
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
0
En Düşük
0
18:0514,9763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0313
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
18:0515,7504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0238
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8045
En Düşük
15,7132
18:05901,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -3,94
|Açılış
|: 901,52
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|NTGAZ
|7,85
|29.982.639
|% 4,13
|
|POLTK
|574,30
|10.788.363
|% 0,00
|
|KRGYO
|5,74
|4.734.037
|% 0,00
|
|KUYAS
|6,50
|12.491.221
|% 0,00
|
|KSTUR
|246,90
|233.320
|% 0,00
|
|MAVI
|82,10
|33.762.679
|% 0,00
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 0,00
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% 0,00
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 0,00
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9717
|14,9763
|% 0,21
|
|Euro
|15,7318
|15,7504
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,3207
|18,4126
|% -0,33
|
|Frank
|15,0125
|15,1030
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9805
|4,0004
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-12,80
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,13
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|-0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,50
|