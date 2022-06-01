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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.06.2022 14:51
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz portföyündeki Samsun İli Çarşamba İlçesi Irmaksırtı Mahallesi 217 Ada 2 Parsel'deki 22.504,78 m2'lik arsa üzerinde inşa edilecek 10.000 ton fındık depolama kapasiteli 3.622 m2'lik kapalı depolama alanlı lojistik depo yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmıştır.
Söz konusu arsa üzerine inşa edilecek depo, kiracımız Ferrero Fındık ithalat İhracat ve Ticaret A.Ş.'ye Temmuz 2022 tarihine kadar teslim edilecektir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033851


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