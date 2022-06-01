***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 14:51
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyündeki Samsun İli Çarşamba İlçesi Irmaksırtı Mahallesi 217 Ada 2 Parsel'deki 22.504,78 m2'lik arsa üzerinde inşa edilecek 10.000 ton fındık depolama kapasiteli 3.622 m2'lik kapalı depolama alanlı lojistik depo yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmıştır.
Söz konusu arsa üzerine inşa edilecek depo, kiracımız Ferrero Fındık ithalat İhracat ve Ticaret A.Ş.'ye Temmuz 2022 tarihine kadar teslim edilecektir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033851
BIST
15:262.581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 33,56
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
15:2616,4490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0536
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4538
En Düşük
16,3733
15:2617,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0518
|Açılış
|: 17,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6738
En Düşük
17,5427
15:26969,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,44
|Açılış
|: 969,83
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler15:24
|MZHLD
|80,55
|17.769.002
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.106.165
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|26.457.326
|% 9,74
|
|PENTA
|494,90
|69.927.952
|% 9,61
|
|AKSEN
|23,08
|311.559.849
|% 9,28
|
|PSGYO
|12,96
|247.356.208
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,86
|29.140.030
|% -8,04
|
|AVTUR
|2,16
|2.179.682
|% -6,49
|
|MEPET
|3,30
|20.361.272
|% -5,98
|
|METRO
|1,13
|70.915.195
|% -5,04
|
|THYAO
|49,60
|2.931.108.867
|% -0,60
|
|SASA
|38,00
|1.532.296.275
|% 4,17
|
|KRDMD
|14,95
|1.247.316.539
|% 1,70
|
|SISE
|21,16
|1.185.159.829
|% 0,86
|
|SAHOL
|20,92
|1.071.426.514
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,85
|911.202.159
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,76
|915.826.080
|% 3,25
|
|KARSN
|7,28
|1.048.243.763
|% 4,15
|
|DOHOL
|4,08
|563.837.863
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,29
|148.996.242
|% 0,78
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4423
|16,4477
|% 0,32
|
|Euro
|17,6571
|17,6747
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,6397
|20,7432
|% 0,12
|
|Frank
|17,0290
|17,1316
|% 0,01
|
|Riyal
|4,3747
|4,3966
|% 0,30
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-2,93
|
|Altın Gr.
|970
|970
|0,31
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.539
|-36,00
|
|Tam
|6.426
|6.586
|-16,53
|
|Yarım
|3.106
|3.186
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.558
|1.593
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,74
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,27
|
Seans Raporu
15:24
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15:39CEMAS
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15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 84 artarak (% 1.02 ) 2, 866
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15:36XU100
Endeks 2, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 26, 844.00 milyon TL de
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15:36DARDL
Yüzde 8.81 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 710, 103 adet işlem