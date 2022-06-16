***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 10:23
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/11/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan depolarımızı Yeşil Lojistik kapsamında karbon salınımını azaltan "Solar Depolara" çevirmeye, yeni depolarımız da "Solar Depo" olarak inşa edilmeye devam edilmektedir.
Depo gelirlerimizi artırmak ve elektrik tüketim maliyetlerimizi düşürmek amacıyla depomuzda kullanılmak üzere, Adana 5 nolu depomuzun çatısının üzerine 2.490 kWp gücünde yeni GES tesisi kurulacaktır. Bu tesis ile birlikte depo çatılarımızın üzerine kurulmuş olan GES Tesisleri kurulu güç toplamı 29.30 MWp'ye ulaşmış olacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037578
BIST
11:102.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,00
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
11:1017,3102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0725
|Açılış
|: 17,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3185
En Düşük
17,1975
11:1018,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0244
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
11:101.017,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.017,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler11:08
|UFUK
|73,70
|3.226.175
|% 10,00
|
|PKENT
|159,10
|49.797.251
|% 9,95
|
|YGGYO
|22,38
|7.997.995
|% 9,92
|
|MAKTK
|3,34
|31.043.745
|% 8,09
|
|TETMT
|262,00
|14.374.790
|% 7,64
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|ENKAI
|17,88
|123.399.829
|% -4,74
|
|SKTAS
|2,92
|13.518.220
|% -3,63
|
|ATLAS
|1,14
|770.374
|% -3,39
|
|THYAO
|47,96
|1.861.625.226
|% -0,99
|
|EREGL
|30,24
|935.470.752
|% 0,93
|
|SASA
|46,24
|885.099.220
|% 3,40
|
|SISE
|21,72
|537.945.400
|% -0,37
|
|KRDMD
|13,39
|396.808.066
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,61
|153.728.619
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,15
|46.120.521
|% 0,88
|
|TSKB
|2,17
|85.086.925
|% 0,93
|
|THYAO
|47,96
|1.861.625.226
|% -0,99
|
|YKBNK
|4,71
|165.797.022
|% -1,05
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3016
|17,3111
|% 0,43
|
|Euro
|18,0078
|18,0512
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,8561
|20,9607
|% -0,23
|
|Frank
|17,5455
|17,6512
|% 1,68
|
|Riyal
|4,5950
|4,6180
|% 0,40
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-4,64
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,50
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.747
|6.850
|-21,00
|
|Yarım
|3.312
|3.350
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,43
|
Seans Raporu
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