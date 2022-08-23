***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 14:55
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 04/04/2022 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızın SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7.Fıkrası gereğince yapılan güncelleme açıklamasıdır
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Sancaktepe İlçesi 1975 Parsel'de Sur Yapı Endüstri San.ve Tic.A.Ş. tarafından inşa edilecek proje için ilgili şirket ile imzalan sözleşme, Şirketimizce görülen lüzum üzerine karşılılı anlaşılarak feshedilmiştir. Yapı Ruhsatı alınan bu proje için Egemence İnşaat A.Ş. ile 170.000.000 TL bedel karşılığında İnşaat Sözleşmesi imzalanmış olup, ilgili proje üzerine 2023 yılı ikinci yarısında bitirilmesi planlanan 100 konut ve 7 dükkan inşa edilecektir. Proje bitiminde ilgili gayrimenkulleri satma veya kiralama projenin tek sahibi olan Reysaş GYO A.Ş. tasarrufundadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057763
BIST
15:023.112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
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|: 3.070
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3.120
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15:0218,1225
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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15:0217,9984
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|: 18,0500
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|Önceki Kapanış
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17,9383
15:021.011,95
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|: 0,43%
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|Önceki Kapanış
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1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler15:02
|BFREN
|1.306,80
|14.582.124
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.490.547
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|3.108.958
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
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|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
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|ULUSE
|145,50
|17.765.682
|% -5,76
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|THYAO
|67,55
|3.395.757.450
|% -0,30
|
|YKBNK
|6,11
|3.136.867.853
|% 5,53
|
|AKBNK
|11,29
|2.912.887.930
|% 4,93
|
|ASELS
|26,16
|2.339.326.996
|% 1,40
|
|SISE
|25,64
|2.148.444.735
|% 1,02
|
|YKBNK
|6,11
|3.136.867.853
|% 5,53
|
|EKGYO
|3,93
|1.706.265.035
|% 1,29
|
|AKBNK
|11,29
|2.912.887.930
|% 4,93
|
|ALBRK
|2,22
|458.498.861
|% 6,22
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|ISCTR
|8,13
|1.549.417.977
|% 8,98
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1140
|18,1225
|% 0,32
|
|Euro
|17,9869
|17,9984
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,2527
|21,3592
|% 0,38
|
|Frank
|18,6582
|18,7706
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8086
|4,8327
|% 0,36
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|0,55
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,82
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.873
|0,00
|
|Tam
|6.803
|6.862
|-20,00
|
|Yarım
|3.315
|3.355
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.677
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,05
|
|B. Petrol
|97,83
|97,83
|1,35
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Seans Raporu
15:02
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15:17HKTM
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.10 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 427 adet işlem
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15:16AVOD
Yüzde 6.36 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 242, 599 adet işlem
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15:15XU100
Endeks 3, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 43, 444.00 milyon TL de
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15:15GARAN
Yüzde 8.10 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 527, 803 adet işlem
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15:14TKNSA
Yüzde 5.67 oranında artışla 11.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 983, 924 adet işlem