***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/04/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 04/04/2022 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızın SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7.Fıkrası gereğince yapılan güncelleme açıklamasıdırŞirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Sancaktepe İlçesi 1975 Parsel'de Sur Yapı Endüstri San.ve Tic.A.Ş. tarafından inşa edilecek proje için ilgili şirket ile imzalan sözleşme, Şirketimizce görülen lüzum üzerine karşılılı anlaşılarak feshedilmiştir. Yapı Ruhsatı alınan bu proje için Egemence İnşaat A.Ş. ile 170.000.000 TL bedel karşılığında İnşaat Sözleşmesi imzalanmış olup, ilgili proje üzerine 2023 yılı ikinci yarısında bitirilmesi planlanan 100 konut ve 7 dükkan inşa edilecektir. Proje bitiminde ilgili gayrimenkulleri satma veya kiralama projenin tek sahibi olan Reysaş GYO A.Ş. tasarrufundadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057763BIST