***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 15:42
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/06/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Samsun İli Çarşamba İlçesi Irmaksırtı Mahallesi 217 Ada 2 Parsel'deki 22.504,78 m2'lik arsa üzerine inşa edilen 10.000 ton fındık depolama kapasiteli 3.944 m2'lik lojistik deponun Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alınmıştır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063974
BIST
15:413.326
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -51,21
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.320
15:4118,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0444
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3000
En Düşük
18,2293
15:4118,3278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0440
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
15:41980,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,05
|Açılış
|: 980,42
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler15:41
|SMRTG
|45,98
|106.328.070
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.759.104
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|24.559.088
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.907.262
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.423.239
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,95
|138.610.606
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|23.808.363
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.428.980
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.486.208
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.145.026
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,93
|3.729.299.442
|% -2,13
|
|GARAN
|20,18
|3.488.828.499
|% -7,35
|
|YKBNK
|7,25
|2.612.984.643
|% -1,09
|
|HALKB
|9,03
|2.516.013.676
|% -9,15
|
|EKGYO
|4,26
|2.445.326.243
|% -2,52
|
|EKGYO
|4,26
|2.445.326.243
|% -2,52
|
|YKBNK
|7,25
|2.612.984.643
|% -1,09
|
|AKBNK
|11,93
|3.729.299.442
|% -2,13
|
|HALKB
|9,03
|2.516.013.676
|% -9,15
|
|ISCTR
|8,37
|2.100.813.257
|% -4,45
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2857
|18,3000
|% 0,24
|
|Euro
|18,2953
|18,3278
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,7548
|20,8589
|% -0,16
|
|Frank
|18,8492
|18,9627
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8493
|4,8736
|% 0,12
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,72
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|6.629
|6.729
|-34,00
|
|Tam
|6.666
|6.750
|38,00
|
|Yarım
|3.248
|3.287
|6,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.645
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|-0,12
|
|B. Petrol
|89,11
|89,11
|-2,24
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:56AKCNS
Yüzde -5.30 oranında düşüşle 29.68 lira fiyatla işlem gören hissede 456, 508 adet işlem
-
15:55HALKB
Yüzde -9.15 oranında düşüşle 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 273, 795, 637 adet işlem
-
15:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -80, 94 kaybederek (% -2.21 ) 3, 587
-
15:54XU100
Endeks 3, 322 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 41, 112.00 milyon TL de
-
15:54BJKAS
Yüzde -6.09 oranında düşüşle 6.01 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 508, 543 adet işlem