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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.09.2022 15:42
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/06/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan Samsun İli Çarşamba İlçesi Irmaksırtı Mahallesi 217 Ada 2 Parsel'deki 22.504,78 m2'lik arsa üzerine  inşa edilen 10.000 ton fındık depolama kapasiteli 3.944 m2'lik lojistik deponun Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alınmıştır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063974


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Altın Gr. 979 979 -4,46  
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Tam 6.666 6.750 38,00  
Yarım 3.248 3.287 6,00  
Çeyrek 1.629 1.645 4,00  
Gümüş.Ons 19,38 19,40 -0,18  
Gümüş Gr. 11,39 11,40 -0,12  
B. Petrol 89,11 89,11 -2,24  
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