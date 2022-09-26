***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 09:19
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyündeki Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Köyü 317 Ada 14 Parsel'deki 34.477,19 m2'lik arsa üzerinde inşa edilecek 51.063 m2'lik kapalı depolama alanlı lojistik depo yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmış olup, deponun 2023 yılı Mart ayı sonuna kadar yeni kiracılarımıza teslim edilmesi planlanmaktadır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065066
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
18:0517,8289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0147
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9050
En Düşük
17,6343
18:05971,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,44
|Açılış
|: 971,70
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
976,03
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AGHOL
|83,90
|114.408.787
|% 0,00
|
|AGESA
|25,80
|10.971.125
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AGHOL
|83,90
|114.408.787
|% 0,00
|
|AGESA
|25,80
|10.971.125
|% 0,00
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% 0,00
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 0,00
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% 0,00
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% 0,00
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.989.044
|% 0,00
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,00
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.096
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4424
|18,4496
|% 0,19
|
|Euro
|17,7953
|17,8289
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,4711
|19,5687
|% -2,29
|
|Frank
|18,6585
|18,7709
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8909
|4,9154
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|-4,96
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.631
|6.740
|-22,00
|
|Yarım
|3.224
|3.295
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|-0,76
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
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17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem