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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.09.2022 09:19
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz portföyündeki Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Köyü 317 Ada 14 Parsel'deki 34.477,19 m2'lik arsa üzerinde inşa edilecek 51.063 m2'lik kapalı depolama alanlı lojistik depo yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmış olup, deponun 2023 yılı Mart ayı sonuna kadar yeni kiracılarımıza teslim edilmesi planlanmaktadır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065066


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ADEL 32,16 7.457.459 % 0,00  
ADESE 1,04 80.786.989 % 0,00  
AGHOL 83,90 114.408.787 % 0,00  
AGESA 25,80 10.971.125 % 0,00  
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Altın Gr. 971 972 -1,58  
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Tam 6.631 6.740 -22,00  
Yarım 3.224 3.295 -6,00  
Çeyrek 1.617 1.644 -6,00  
Gümüş.Ons 18,59 18,61 -0,26  
Gümüş Gr. 11,00 11,02 -0,17  
B. Petrol 84,27 84,27 -0,76  
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