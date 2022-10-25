***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/10/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyündeki Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Köyü 317 Ada 14 Nolu Parsel üzerinde bulunan 34.477,19 m2'lik arsanın üzerine inşa edilecek 51.063 m2'lik lojistik depo yapımı için Egemence İnşaat A.Ş. ile şirketimiz arasında 120 günde teslim edilmek üzere 74.800.000-TL+KDV bedel ile "Kaba İnşaat İşleri Sözleşmesi" imzalanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073844BIST