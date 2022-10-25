***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2022 10:50
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyündeki Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Köyü 317 Ada 14 Nolu Parsel üzerinde bulunan 34.477,19 m2'lik arsanın üzerine inşa edilecek 51.063 m2'lik lojistik depo yapımı için Egemence İnşaat A.Ş. ile şirketimiz arasında 120 günde teslim edilmek üzere 74.800.000-TL+KDV bedel ile "Kaba İnşaat İşleri Sözleşmesi" imzalanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073844
BIST
14:224.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 27,00
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:2218,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:2218,3591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:22981,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,72
|Açılış
|: 981,70
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:22
|VKING
|11,00
|5.290.272
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|277.732.939
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.038.061
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.154.319
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|230.011.041
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|92.187.639
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|65.010.534
|% -9,95
|
|THYAO
|101,40
|3.564.050.209
|% 1,91
|
|SISE
|33,18
|2.033.647.595
|% 2,22
|
|SASA
|105,30
|1.933.798.385
|% 5,30
|
|AKBNK
|15,85
|1.770.617.183
|% 2,52
|
|ASELS
|32,38
|1.749.939.398
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,16
|668.854.854
|% 9,09
|
|TSKB
|3,14
|960.484.263
|% 8,28
|
|EKGYO
|4,68
|1.285.709.384
|% 1,08
|
|YKBNK
|9,68
|1.702.238.546
|% 3,31
|
|ISCTR
|10,03
|1.592.760.230
|% 3,83
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6077
|18,6104
|% 0,15
|
|Euro
|18,3523
|18,3591
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9860
|21,0913
|% 0,34
|
|Frank
|18,4829
|18,5942
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,03
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-5,87
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.603
|6.703
|-35,00
|
|Tam
|6.632
|6.715
|-54,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,05
|90,05
|-1,16
|
Seans Raporu
14:22
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