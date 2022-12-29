***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2022 18:12
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yıl sonu gayrimenkul değerlemeleri neticesinde aktifinde bulunan arsa ve binalarının değeri 12.801.046.000 TL, bağlı ortaklıklarımızın gayrimenkullerinin değeri ise 384.608.000 TL olmuştur. Bu şekilde 2022 yılsonu toplam gayrimenkul portföyümüzün büyüklüğü 2021 yılsonu değeri olan 5.082.925.000 TL'ye göre yaklaşık %160'lık artış ile 13.185.654.000 TL'ye ulaşmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091226
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0519,9998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1432
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0015
En Düşük
19,8499
18:051.090,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.090,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7051
|18,7154
|% 0,03
|
|Euro
|19,9723
|19,9998
|% 0,72
|
|Sterlin
|22,4936
|22,6065
|% 0,33
|
|Frank
|20,1733
|20,2948
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9612
|4,9861
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|9,97
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|4,30
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.360
|7.423
|33,00
|
|Yarım
|3.564
|3.628
|10,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.813
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,27
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|-1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında