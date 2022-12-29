***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yıl sonu gayrimenkul değerlemeleri neticesinde aktifinde bulunan arsa ve binalarının değeri 12.801.046.000 TL, bağlı ortaklıklarımızın gayrimenkullerinin değeri ise 384.608.000 TL olmuştur. Bu şekilde 2022 yılsonu toplam gayrimenkul portföyümüzün büyüklüğü 2021 yılsonu değeri olan 5.082.925.000 TL'ye göre yaklaşık %160'lık artış ile 13.185.654.000 TL'ye ulaşmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091226BIST