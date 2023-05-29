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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.05.2023 18:15
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 26.05.2023 tarihli toplantısında
Şirketimizde yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yapmakta olan Sn. Behzat Kaplan'ın yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevlerinden istifasının kabulune,
Kurumsal Yönetim Komitemizin de değerlendirmeleri dikkate alınarak selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Mehmet Alper Alptekin'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilerek yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
Genel müdür olarak Sn. Özkan Yaman'nın atanmasına
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Sn. Kaplan'a bu zamana kadarki çalışmaları ve Şirketimize katmış olduğu değer için teşekkür ederken, yönetim kurulu üyesi olarak atanan Sn. Alptekin'i ve genel müdür olarak atanan Sn. Yaman'ı tebrik eder, yeni görevleri için başıarılar dileriz.
Özgeçmişler:
Mehmet Alper Alptekin (Yönetim Kurulu Üyesi)
1988 yılında Özel Kalamış Kolejini, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Basın Yayın Fakültesini bitiren Sn. Alptekin eğitim hayatını 1992-1994 yılları arasında Amerikada devam etmiştir.
1995-2007 yılları arasında çeşitli ülkelere tekstil ihracatı yaparak iş hayatına başlayan Sn. Alptekin 2007 yılından itibaren Reysaş Grubunda Gayrimenkul Portföy yöneticisi olarak görev almaktadır.
Özkan Yaman (Genel Müdür)
2007 yılında Dumlupınar Üniversitesi mühendislik fakültesini bitirdikten sonra çeşitli projelerde saha mühendisi olarak görev yapan Sn. Yaman 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde Yapı İşletmesi yüksek lisans programını bitirmiştir.
2013 yılından itibaren özellikle endüstriyel pazar (sanayi tesisleri, lojistik depolar, hizmet binaları vb.) projelerinde geliştirme süreçlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlenen Sn.Yaman 2023 yılından itibaren Şirketimizn devam eden projelerinden sorumlu yönetici olarak görev yapmaktadır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154477


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