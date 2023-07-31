***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2023 17:01
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Ansızca Mahallesi 253 Ada 2 Parsel'deki 12.902 m2'lik arsa üzerine inşa edilen toplam 7.226 m2 büyüklüğe sahip lojistik deponun (İzmir Kemalpaşa Depo) Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) 31.07.2023 tarihinder İzmir Kemalpaşa Belediyesinden alınmıştır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177387
BIST
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17:237.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 145,42
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:2326,9475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0710
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:2329,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0799
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:231.703,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.703,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:21
|CWENE
|286,10
|702.960.465
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|827.051.302
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.123.027
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|379.225.132
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.417.752.730
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.153.608
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.546.802
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,44
|378.421.938
|% -9,76
|
|ESCAR
|143,90
|220.125.681
|% -6,38
|
|ENSRI
|9,84
|70.881.738
|% -6,29
|
|EREGL
|41,48
|11.522.702.223
|% 7,85
|
|THYAO
|234,60
|7.937.537.403
|% -0,17
|
|ASTOR
|111,40
|6.638.891.706
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,09
|6.559.499.975
|% 1,00
|
|KRDMD
|25,26
|5.708.589.702
|% 6,40
|
|EKGYO
|8,78
|4.934.726.947
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,09
|6.559.499.975
|% 1,00
|
|ZOREN
|4,31
|1.399.759.216
|% 6,16
|
|EREGL
|41,48
|11.522.702.223
|% 7,85
|
|ISCTR
|15,12
|3.909.896.478
|% 0,47
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9235
|26,9290
|% 0,20
|
|Euro
|29,7263
|29,7349
|% 0,33
|
|Sterlin
|34,5318
|34,7050
|% 0,31
|
|Frank
|30,9081
|31,0943
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1560
|7,1919
|% 0,18
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,04
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|13,11
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.088
|11.175
|32,00
|
|Yarım
|5.548
|5.613
|16,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,56
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36BRKSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 751, 701 adet işlem
-
17:35AYDEM
Yüzde 9.22 oranında artışla 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 341, 874 adet işlem
-
17:34PRDGS
Yüzde 7.54 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 216, 362 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 74 artarak (% 1.69 ) 7, 880
-
17:33XU100
Endeks 7, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 157, 092.00 milyon TL de