***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Ansızca Mahallesi 253 Ada 2 Parsel'deki 12.902 m2'lik arsa üzerine inşa edilen toplam 7.226 m2 büyüklüğe sahip lojistik deponun (İzmir Kemalpaşa Depo) Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) 31.07.2023 tarihinder İzmir Kemalpaşa Belediyesinden alınmıştır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177387BIST